Водителям не позавидуешь: Белгород на следующей неделе накроет «снегодождь»

Posted 7 декабря, 11:47
Published 7 декабря, 11:47
Modified 7 декабря, 14:23
Updated 7 декабря, 14:23
В воскресенье, 8 декабря, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Осадков завтра не ожидается. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.
Ночью в регионе похолодает до -7…-2 °С. Днём столбик термометра остановится на отметке от -4 °С до +1 °С.
Местами возможен туман. Из-за этого, по информации Гидрометцентра, в регионе объявят жёлтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с девяти часов вечера субботы, 7 декабря, до девяти утра понедельника, 9 декабря.
В Белгороде в ночь на воскресенье ожидается -2 °С, днём -1 °С. Будет облачно, осадков завтра не предвидится.
Не ожидается их пока и в понедельник, 9 декабря. Однако во вторник, среду и четверг в городе может пройти снег с дождём. Сильных морозов при этом не будет: столбик термометра в течение рабочей недели не опустится ниже -4 °С, следует из актуального прогноза Гидрометцентра.