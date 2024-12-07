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Posted 7 декабря, 11:47

Published 7 декабря, 11:47

Modified 7 декабря, 14:23

Updated 7 декабря, 14:23

В Белгороде на следующей неделе ожидается снег с дождём, но завтра осадков не будет

Водителям не позавидуешь: Белгород на следующей неделе накроет «снегодождь»

7 декабря 2024, 11:47
Фото: 1MI. В Белгороде на следующей неделе ожидается снег с дождём, но завтра осадков не будет

В Белгородской области ожидается жёлтый уровень опасности из-за тумана

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Новости Белгорода
Туман накроет регион в воскресенье, но осадков не будет, сообщает МЧС. Однако уже со следующей недели в Белгороде возможен снег с дождём, предупреждает Гидрометцентр.

В воскресенье, 8 декабря, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Осадков завтра не ожидается. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

Ночью в регионе похолодает до -7…-2 °С. Днём столбик термометра остановится на отметке от -4 °С до +1 °С.

Местами возможен туман. Из-за этого, по информации Гидрометцентра, в регионе объявят жёлтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с девяти часов вечера субботы, 7 декабря, до девяти утра понедельника, 9 декабря.

В Белгороде в ночь на воскресенье ожидается -2 °С, днём -1 °С. Будет облачно, осадков завтра не предвидится.

Не ожидается их пока и в понедельник, 9 декабря. Однако во вторник, среду и четверг в городе может пройти снег с дождём. Сильных морозов при этом не будет: столбик термометра в течение рабочей недели не опустится ниже -4 °С, следует из актуального прогноза Гидрометцентра.

Белгород вновь накрыло снегом: фото
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