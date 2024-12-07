Водителям не позавидуешь: Белгород на следующей неделе накроет «снегодождь»

Не ожидается их пока и в понедельник, 9 декабря. Однако во вторник, среду и четверг в городе может пройти снег с дождём. Сильных морозов при этом не будет: столбик термометра в течение рабочей недели не опустится ниже -4 °С, следует из актуального прогноза Гидрометцентра.