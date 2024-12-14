Белгород снова заметёт снегом? Что говорят синоптики

В Старом Осколе будет на градус холоднее и выпадет более 2,5 мм осадков. В Новом Осколе при нулевой температуре обещают снег с дождём на всю вторую половину дня. В Валуйках будет до одного градуса тепла и снег с дождём с вероятностью в 88%.