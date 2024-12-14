Белгород снова заметёт снегом? Что говорят синоптики

Posted 14 декабря, 12:37
Published 14 декабря, 12:37
Modified 14 декабря, 12:39
Updated 14 декабря, 12:39
В воскресенье, 15 декабря, в Белгородской области будет облачно. Ночью местами пройдёт небольшой снег. Днём осадки усилятся, и к снегу где-то добавится ещё и метель.
Юго-западный ветер разгонится до скорости в 14 метров в секунду. В тёмное время суток ожидается до девяти градусов мороза, днём — от -4 до +1 градуса.
В столице региона ожидается потепление и небольшой снег на протяжении всего воскресенья. Ночью будет не более шести градусов мороза. Днём столбики термометров поднимутся практически до нуля. Снег пойдёт примерно с полудня, к вечеру немного усилится и может быть с дождём.
В Старом Осколе будет на градус холоднее и выпадет более 2,5 мм осадков. В Новом Осколе при нулевой температуре обещают снег с дождём на всю вторую половину дня. В Валуйках будет до одного градуса тепла и снег с дождём с вероятностью в 88%.