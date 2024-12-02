В Белгородской области объявили жёлтый уровень опасности из-за погоды

Туман и гололёд придут в Белгородскую область

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Декабрь в Белгородской области пока совсем не снежный, но точно морозный. Температура опустится до -5 °C. Автомобилистам нужно будет быть особенно осторожными во вторник, на дорогах будет небезопасно, предупреждают в региональном МЧС.