В Белгородской области объявили жёлтый уровень опасности из-за погоды

Posted 2 декабря, 14:23
Published 2 декабря, 14:23
Modified 2 декабря, 14:23
Updated 2 декабря, 14:23
Во вторник, 3 декабря, в Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируется.
Вместе с тем, согласно прогнозу Гидрометцентра, в регионе будет действовать жёлтый уровень погодной опасности. Причина — туман и гололёд. Предупреждение будет действовать до девяти часов утра 3 декабря.
Ветер будет дуть с южной стороны, его скорость составит от 2 до 7 м/с ночью и от 5 до 10 м/с днём.
Температура воздуха ночью в регионе составит от -5 °С до 0 °С, днём — от -4 °С до +1 °С. В Белгороде в тёмное время суток столбик термометра может опуститься до -4 °С. Днём же ожидается от -2 °С до 0 °С.
О том, какая погода, вероятнее всего, будет в декабре и стоит ли ждать аномалий, мы рассказали в этом материале.