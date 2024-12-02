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Posted 2 декабря, 14:23

Published 2 декабря, 14:23

Modified 2 декабря, 14:23

Updated 2 декабря, 14:23

Во вторниках на белгородских дорогах может быть скользко

В Белгородской области объявили жёлтый уровень опасности из-за погоды

2 декабря 2024, 14:23
Фото: bel.ru. Во вторниках на белгородских дорогах может быть скользко

Туман и гололёд придут в Белгородскую область

Сюжет
Погода
Декабрь в Белгородской области пока совсем не снежный, но точно морозный. Температура опустится до -5 °C. Автомобилистам нужно будет быть особенно осторожными во вторник, на дорогах будет небезопасно, предупреждают в региональном МЧС.

Во вторник, 3 декабря, в Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируется.

Вместе с тем, согласно прогнозу Гидрометцентра, в регионе будет действовать жёлтый уровень погодной опасности. Причина — туман и гололёд. Предупреждение будет действовать до девяти часов утра 3 декабря.

Ветер будет дуть с южной стороны, его скорость составит от 2 до 7 м/с ночью и от 5 до 10 м/с днём.

Температура воздуха ночью в регионе составит от -5 °С до 0 °С, днём — от -4 °С до +1 °С. В Белгороде в тёмное время суток столбик термометра может опуститься до -4 °С. Днём же ожидается от -2 °С до 0 °С.

О том, какая погода, вероятнее всего, будет в декабре и стоит ли ждать аномалий, мы рассказали в этом материале.

Потепления не будет? Ожидать ли белгородцам погодных аномалий в декабре
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