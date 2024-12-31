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Posted 31 декабря, 09:42

Published 31 декабря, 09:42

Modified 31 декабря, 09:42

Updated 31 декабря, 09:42

Белгородцы проводят 2024 год и встретят 2025 год без снега

Белгородцы проводят 2024 год и встретят 2025 год без снега

31 декабря 2024, 09:42
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Синоптики прогнозируют, что в новый 2025 год белгородцы «войдут» без снега. Температура будет держаться выше нуля ещё несколько дней.

Новый год белгородцы встретят без снега. 31 декабря 2024 года синоптики обещают день без осадков, вечер тоже не порадует снежинками.

В Белгородской области ожидают пасмурную погоду, ветер до 6 м/с, давление — 750 миллиметров ртутного столба. Температура днём — от 0 до 2 градусов тепла по Цельсию, ночью — от 2 до 3 градусов тепла по Цельсию.

Уже в новом 2025 году температура воздуха будет ещё выше: от 3 до 4 градусов плюса по Цельсию днём и от 2 до 3 градусов тепла ночью. Давление от 746 до 753 миллиметров ртутного столба, а влажность от 66% до 89%. Ветер от 5 до 7,3 м/с.

Поскользим без снега: какую погоду ждать белгородцам в последние дни 2024 года?
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#Алёна Мальцева#Погода#Температура#Белгород
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