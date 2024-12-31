Белгородцы проводят 2024 год и встретят 2025 год без снега

Posted 31 декабря, 09:42
Published 31 декабря, 09:42
Modified 31 декабря, 09:42
Updated 31 декабря, 09:42
Новый год белгородцы встретят без снега. 31 декабря 2024 года синоптики обещают день без осадков, вечер тоже не порадует снежинками.
В Белгородской области ожидают пасмурную погоду, ветер до 6 м/с, давление — 750 миллиметров ртутного столба. Температура днём — от 0 до 2 градусов тепла по Цельсию, ночью — от 2 до 3 градусов тепла по Цельсию.
Уже в новом 2025 году температура воздуха будет ещё выше: от 3 до 4 градусов плюса по Цельсию днём и от 2 до 3 градусов тепла ночью. Давление от 746 до 753 миллиметров ртутного столба, а влажность от 66% до 89%. Ветер от 5 до 7,3 м/с.