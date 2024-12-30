Годовщина трагедии и потухший 25-й: о чём говорили белгородцы в понедельник

Posted 30 декабря, 17:47
Published 30 декабря, 17:47
Modified 30 декабря, 17:49
Updated 30 декабря, 17:49
В областном центре люди снова устроили стихийным мемориал у арт-объекта «Сердце Белгорода». Несли цветы, игрушки. В полдень там же на Белгородском арбате провели заупокойную литию.
Год назад после обстрела ВСУ центра Белгорода погибло 25 человек, 109 получили ранения.
Соборную площадь украсили к Новому году. В этом году нет крытого катка, но есть традиционная инсталляция с числом нового года. Днём понедельника белгородцы заметили, что светятся там только две первые цифры, а 25 — потухли.
Кто-то нашёл в этом какой-то символизм, а другие комментаторы уверены, что им гореть и рано — засветятся в новогоднюю ночь.
Суды между перевозчиками ТКО и региональным оператором ЦЭБом продолжаются. Только в этот раз истец поменялся: «Еврологистик» подал сразу два иска в арбитраж с требованиями в более 600 млн рублей.
Забавно, что на сайте белгородского арбитража сумма одного из исков указана в миллиардах. Но и 558 миллионов — сумма, которую с Центра экологической безопасности не мог себе позволить даже «Экотранс».
Напомним, «Еврологистик» получил контракт на вывоз мусора в Белгородской области до 2027 года, но в конце 2024-го от его услуг отказались.