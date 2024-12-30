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Posted 30 декабря, 17:47

Published 30 декабря, 17:47

Modified 30 декабря, 17:49

Updated 30 декабря, 17:49

мемориал в Белгороде

Годовщина трагедии и потухший 25-й: о чём говорили белгородцы в понедельник

30 декабря 2024, 17:47
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru. мемориал в Белгороде
Сюжет
Еврологистик
В Белгороде вспоминали погибших во время обстрела ВСУ год назад, а праздничная инсталляция светится только наполовину.

Год спустя после страшного обстрела

В областном центре люди снова устроили стихийным мемориал у арт-объекта «Сердце Белгорода». Несли цветы, игрушки. В полдень там же на Белгородском арбате провели заупокойную литию.

Год назад после обстрела ВСУ центра Белгорода погибло 25 человек, 109 получили ранения.

Горели машины, накрывали погибших: волонтёры — о событиях 30 декабря
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Наполовину 2025-й

Соборную площадь украсили к Новому году. В этом году нет крытого катка, но есть традиционная инсталляция с числом нового года. Днём понедельника белгородцы заметили, что светятся там только две первые цифры, а 25 — потухли.

Кто-то нашёл в этом какой-то символизм, а другие комментаторы уверены, что им гореть и рано — засветятся в новогоднюю ночь.

В Белгороде инсталляция «2025» светится только наполовину
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Нескромный «Еврологистик»

Суды между перевозчиками ТКО и региональным оператором ЦЭБом продолжаются. Только в этот раз истец поменялся: «Еврологистик» подал сразу два иска в арбитраж с требованиями в более 600 млн рублей.

Забавно, что на сайте белгородского арбитража сумма одного из исков указана в миллиардах. Но и 558 миллионов — сумма, которую с Центра экологической безопасности не мог себе позволить даже «Экотранс».

Напомним, «Еврологистик» получил контракт на вывоз мусора в Белгородской области до 2027 года, но в конце 2024-го от его услуг отказались.

«Еврологистик» требует с белгородского ЦЭБа больше 600 млн рублей
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#Евгений Грицков#Общество#Мемориал#ТКО#Еврологистик#2025
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