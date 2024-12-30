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Posted 30 декабря, 11:38

Published 30 декабря, 11:38

Modified 30 декабря, 11:40

Updated 30 декабря, 11:40

В Белгороде инсталляция «2025» светится только наполовину

В Белгороде инсталляция «2025» светится только наполовину

30 декабря 2024, 11:38
Сюжет
Новости Белгорода
На Соборной площади Белгорода арт-объект с цифрами следующего года наполовину потух, сообщили редакции Бел.Ру горожане. О причинах поломки не сообщалось.

Белгород уже готов ко встречен Нового года. Не хватает разве что снега. И светящейся инсталляции «2025» на Соборной площади.

Читатели Бел.Ру сообщили, что в ней 30 декабря светятся только первые две цифры — 2 и 0, а «25-й наступать, видимо, не спешит».

Напомним, главную ёлку Белгорода, да и многие остальные, Дед Мороз зажигал в обстановке строжайшей секретности в целях безопасности. Мы писали о том, как похорошел к Новому году областной центр, а также — Строитель.

арт-объект в Белгороде
арт-объект в Белгороде. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru
Смена власти, подорожание ЖКУ, день траура. Что волновало белгородцев до Нового года?
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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Арт-объект#Инсталляция#2025
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