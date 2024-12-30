В Белгороде инсталляция «2025» светится только наполовину

Posted 30 декабря, 11:38
Published 30 декабря, 11:38
Modified 30 декабря, 11:40
Updated 30 декабря, 11:40
Белгород уже готов ко встречен Нового года. Не хватает разве что снега. И светящейся инсталляции «2025» на Соборной площади.
Читатели Бел.Ру сообщили, что в ней 30 декабря светятся только первые две цифры — 2 и 0, а «25-й наступать, видимо, не спешит».
Напомним, главную ёлку Белгорода, да и многие остальные, Дед Мороз зажигал в обстановке строжайшей секретности в целях безопасности. Мы писали о том, как похорошел к Новому году областной центр, а также — Строитель.