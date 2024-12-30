«Еврологистик» требует с белгородского ЦЭБа больше 600 млн рублей

Документы поданы 27 и 28 декабря, поэтому подробностей о требованиях «Еврологистика» не сообщается. Однако можно предположить, что речь идёт о разрыве контракта на перевозку твёрдых коммунальных отходов, который с «Еврологистиком» заключали до мая 2027 года. К лету 2024 года в Белгородской области накопились проблемы с вывозом мусора, после чего власти решили заменить подрядчика.