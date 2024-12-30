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Posted 30 декабря, 13:30

Published 30 декабря, 13:30

Modified 30 декабря, 13:32

Updated 30 декабря, 13:32

«Еврологистик» требует с белгородского ЦЭБа больше 600 млн рублей

«Еврологистик» требует с белгородского ЦЭБа больше 600 млн рублей

30 декабря 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney.
Компания — перевозчик ТКО подала к Центру экологической безопасности два иска в арбитражный суд.

Интересно, что на сайте Арбитражного суда Белгородской области сообщается, что более крупный иск подан на 558 миллиардов рублей. Однако «Фонарь» уточнил, что речь идёт всё же о 558 миллионах. Второй иск — на 60 с лишним миллионов рублей.

Документы поданы 27 и 28 декабря, поэтому подробностей о требованиях «Еврологистика» не сообщается. Однако можно предположить, что речь идёт о разрыве контракта на перевозку твёрдых коммунальных отходов, который с «Еврологистиком» заключали до мая 2027 года. К лету 2024 года в Белгородской области накопились проблемы с вывозом мусора, после чего власти решили заменить подрядчика.

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#Евгений Грицков#Экономика#ТКО
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