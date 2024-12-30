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Posted 30 декабря, 12:59

Published 30 декабря, 12:59

Modified 30 декабря, 13:01

Updated 30 декабря, 13:01

Сразу троих потерявшихся белгородцев нашли мёртвыми за несколько дней

Сразу троих потерявшихся белгородцев нашли мёртвыми за несколько дней

30 декабря 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney.
С 26 декабря обнаружили тела троих пропавших белгородцев, ещё одного удалось найти живым, сообщили в отряде «Лиза Алерт».

30 декабря нашли тело пропавшей ещё 13 ноября 84-летней бабушки из села Казачок в Старооскольском округе. Двумя днями ранее обнаружили тело 46-летнего жителя Шебекино, который ушёл из дома 26 ноября и не вернулся. 53-летний житель приграничных Валуек потерялся 25 декабря, на следующий день его нашли мёртвым.

Есть и хорошие новости. 22 декабря 61-летний мужчина из посёлка Майский в Белгородском районе ушёл из дома, его нашли живым спустя шесть дней. А 26 декабря волонтёры и органы смогли отыскать потерявшуюся 23 декабря 84-летнюю женщину из Старого Оскола.

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#Евгений Грицков#Общество#Лиза Алерт#Поиск пропавших#Нашли мёртвыми
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