Сразу троих потерявшихся белгородцев нашли мёртвыми за несколько дней

Posted 30 декабря, 12:59
Published 30 декабря, 12:59
Modified 30 декабря, 13:01
Updated 30 декабря, 13:01
30 декабря нашли тело пропавшей ещё 13 ноября 84-летней бабушки из села Казачок в Старооскольском округе. Двумя днями ранее обнаружили тело 46-летнего жителя Шебекино, который ушёл из дома 26 ноября и не вернулся. 53-летний житель приграничных Валуек потерялся 25 декабря, на следующий день его нашли мёртвым.
Есть и хорошие новости. 22 декабря 61-летний мужчина из посёлка Майский в Белгородском районе ушёл из дома, его нашли живым спустя шесть дней. А 26 декабря волонтёры и органы смогли отыскать потерявшуюся 23 декабря 84-летнюю женщину из Старого Оскола.