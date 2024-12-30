Сразу троих потерявшихся белгородцев нашли мёртвыми за несколько дней

30 декабря нашли тело пропавшей ещё 13 ноября 84-летней бабушки из села Казачок в Старооскольском округе. Двумя днями ранее обнаружили тело 46-летнего жителя Шебекино, который ушёл из дома 26 ноября и не вернулся. 53-летний житель приграничных Валуек потерялся 25 декабря, на следующий день его нашли мёртвым.