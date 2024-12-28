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Posted 28 декабря, 08:57

Published 28 декабря, 08:57

Modified 28 декабря, 08:59

Updated 28 декабря, 08:59

Белгородскую область вновь атаковали беспилотники, есть прилёт в частный дом

Далековато от границы: куда ВСУ били с утра по Белгородской области?

28 декабря 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородскую область вновь атаковали беспилотники, есть прилёт в частный дом

Сюжет
Беспилотник
Под удары украинской армии попали Белгородский район и отдалённый от границы Новооскольский округ. Информации о пострадавших, заявил губернатор, на данный момент не поступало. Хотя разрушений достаточно.

Два дрона атаковали село Отрадное под Белгородом. Один ударил по припаркованному легковому авто, в результате чего у транспорта разбито лобовое стекло, осколками посекло капот и часть сбоку. Второй — по жилому дому, там только выбито остекление.

В этом же районе под обстрел попал посёлок Малиновка. Один из боеприпасов прилетел прямо на территорию частного дома: в нём пробита крыша и повреждена стена.

Фрагменты БПЛА также нашли в хуторе Фироновка Новооскольского округа. Части беспилотника упали на территорию нежилого домовладения и повредили прицеп сельхозтехники.

Там раненых ещё не было: два человека пострадали в одном из районов Белгородчины
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Белгород#СВО#Новооскольский округ#FPV-дрон
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