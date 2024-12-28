Далековато от границы: куда ВСУ били с утра по Белгородской области?

Posted 28 декабря, 08:57
Published 28 декабря, 08:57
Modified 28 декабря, 08:59
Updated 28 декабря, 08:59
Два дрона атаковали село Отрадное под Белгородом. Один ударил по припаркованному легковому авто, в результате чего у транспорта разбито лобовое стекло, осколками посекло капот и часть сбоку. Второй — по жилому дому, там только выбито остекление.
В этом же районе под обстрел попал посёлок Малиновка. Один из боеприпасов прилетел прямо на территорию частного дома: в нём пробита крыша и повреждена стена.
Фрагменты БПЛА также нашли в хуторе Фироновка Новооскольского округа. Части беспилотника упали на территорию нежилого домовладения и повредили прицеп сельхозтехники.