Там раненых ещё не было: два человека пострадали в одном из районов Белгородчины

В селе Палатово взорвался один из беспилотников. Разрушения зафиксировали в трёх жилых домах: в них выбило окна и посекло фасады. Осколочные ранения получили два мирных жителя. Бригады скорой помощи доставили их в Красногвардейскую ЦРБ.