bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 06:16

Published 28 декабря, 06:16

Modified 28 декабря, 06:18

Updated 28 декабря, 06:18

При ночной атаке БПЛА в Белгородской области пострадали два человека

Там раненых ещё не было: два человека пострадали в одном из районов Белгородчины

28 декабря 2024, 06:16
Фото: 1MI.

При ночной атаке БПЛА в Белгородской области пострадали два человека

Сюжет
СВО
Ночью украинские беспилотники атаковали два населённых пункта Красногвардейского района. Ранения получили два мирных жителя. Подробности о произошедших атаках сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В селе Палатово взорвался один из беспилотников. Разрушения зафиксировали в трёх жилых домах: в них выбило окна и посекло фасады. Осколочные ранения получили два мирных жителя. Бригады скорой помощи доставили их в Красногвардейскую ЦРБ.

Второй дрон ударил по селу Верхососна, повреждена линия электропередачи. Без света осталось всё село. Аварийные бригады ещё ночью приступили к восстановлению подачи электричества.

Количество пострадавших в результате вечерних атак ВСУ белгородцев вновь увеличилось
Узнать подробнее
Читайте также:
Затишье закончилось? Последствий атак в Белгородской области вновь стало большеДве атаки подряд? Сразу в 13 белгородских поселениях есть последствия ударов БПЛАВСУ атаковали четыре автомобиля белгородцев. Есть ли пострадавшие?
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Красногвардейский район#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика