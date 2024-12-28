Там раненых ещё не было: два человека пострадали в одном из районов Белгородчины

Posted 28 декабря, 06:16
Published 28 декабря, 06:16
Modified 28 декабря, 06:18
Updated 28 декабря, 06:18
В селе Палатово взорвался один из беспилотников. Разрушения зафиксировали в трёх жилых домах: в них выбило окна и посекло фасады. Осколочные ранения получили два мирных жителя. Бригады скорой помощи доставили их в Красногвардейскую ЦРБ.
Второй дрон ударил по селу Верхососна, повреждена линия электропередачи. Без света осталось всё село. Аварийные бригады ещё ночью приступили к восстановлению подачи электричества.