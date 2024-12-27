Количество пострадавших в результате вечерних атак ВСУ белгородцев вновь увеличилось

Ещё один мужчина был ранен в селе Муром Шебекинского округа. Он сам обратился в городскую больницу № 2 Белгорода и рассказал, что в последнюю минуту перед атакой беспилотника выскочил из салона автомобиля. Житель получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и баротравму. От госпитализации он отказался. Повреждено авто.