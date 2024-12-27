Количество пострадавших в результате вечерних атак ВСУ белгородцев вновь увеличилось

Posted 27 декабря, 08:39
Published 27 декабря, 08:39
Modified 27 декабря, 08:41
Updated 27 декабря, 08:41
Кроме восьмилетнего мальчика, его мамы и женщины, которые пострадали при взрыве БПЛА в таунхаусе в Разумном, в другом селе Белгородского района — Черемошном — был ранен боец самообороны.
Состояние ребёнка врачи оценивают как средней степени тяжести, он останется в детской областной клинической больнице. Обе женщины будут лечиться амбулаторно, как и пострадавший боец самообороны.
В муниципалитете за сутки повреждены четыре квартиры в двух таунхаусах, два частных дома, два легковых автомобиля и социальный объект.
Ещё один мужчина был ранен в селе Муром Шебекинского округа. Он сам обратился в городскую больницу № 2 Белгорода и рассказал, что в последнюю минуту перед атакой беспилотника выскочил из салона автомобиля. Житель получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и баротравму. От госпитализации он отказался. Повреждено авто.
Новые разрушения есть и в Грайворонском округе: из-за утренней атаки беспилотника повреждены три легковых автомобиля, два хозобъекта и газопровод.