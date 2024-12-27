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Posted 27 декабря, 08:39

Published 27 декабря, 08:39

Modified 27 декабря, 08:41

Updated 27 декабря, 08:41

Число пострадавших при атаках БПЛА увеличилось до пяти

Количество пострадавших в результате вечерних атак ВСУ белгородцев вновь увеличилось

27 декабря 2024, 08:39
Фото: 1MI. Число пострадавших при атаках БПЛА увеличилось до пяти

За прошедшие сутки в Белгородской области были ранены пять мирных жителей

Сюжет
Обстрел
Белгородскую область атаковали с помощью 126 боеприпасов и 44 БПЛА. Количество пострадавших растёт. Подробнее о последствиях рассказал губернатор.

Кроме восьмилетнего мальчика, его мамы и женщины, которые пострадали при взрыве БПЛА в таунхаусе в Разумном, в другом селе Белгородского района — Черемошном — был ранен боец самообороны.

Состояние ребёнка врачи оценивают как средней степени тяжести, он останется в детской областной клинической больнице. Обе женщины будут лечиться амбулаторно, как и пострадавший боец самообороны.

В муниципалитете за сутки повреждены четыре квартиры в двух таунхаусах, два частных дома, два легковых автомобиля и социальный объект.

Ещё один мужчина был ранен в селе Муром Шебекинского округа. Он сам обратился в городскую больницу № 2 Белгорода и рассказал, что в последнюю минуту перед атакой беспилотника выскочил из салона автомобиля. Житель получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и баротравму. От госпитализации он отказался. Повреждено авто.

Новые разрушения есть и в Грайворонском округе: из-за утренней атаки беспилотника повреждены три легковых автомобиля, два хозобъекта и газопровод.

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