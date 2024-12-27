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Posted 27 декабря, 08:49

Published 27 декабря, 08:49

Modified 27 декабря, 08:51

Updated 27 декабря, 08:51

Повреждённый при обстреле ВСУ забор школы

В нескольких белгородских школах прекратили обучение из-за атаки БПЛА

27 декабря 2024, 08:49
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Повреждённый при обстреле ВСУ забор школы
Сюжет
Школы
Украинский беспилотник сдетонировал на территории одной из школ Борисовского района. Из-за случившегося занятия решили прекратить во всех учреждениях района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сегодня, 27 декабря, в Сети начали появляться фотографии с повреждённым забором. Сообщалось, что на территорию школы № 2 в Борисовке упал беспилотник.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию. Он пояснил, что дрон упал и сдетонировал вблизи забора. Здание школы не повреждено, пострадавших также нет.

В настоящее время администрация вместе с силовыми структурами отправляет детей по домам. Учебный процесс решили прекратить в этой и других школах района.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Борисовский район#Школы#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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