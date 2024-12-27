В нескольких белгородских школах прекратили обучение из-за атаки БПЛА

Posted 27 декабря, 08:49
Published 27 декабря, 08:49
Modified 27 декабря, 08:51
Updated 27 декабря, 08:51
Сегодня, 27 декабря, в Сети начали появляться фотографии с повреждённым забором. Сообщалось, что на территорию школы № 2 в Борисовке упал беспилотник.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию. Он пояснил, что дрон упал и сдетонировал вблизи забора. Здание школы не повреждено, пострадавших также нет.
В настоящее время администрация вместе с силовыми структурами отправляет детей по домам. Учебный процесс решили прекратить в этой и других школах района.