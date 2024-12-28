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Posted 28 декабря, 09:19

Published 28 декабря, 09:19

Modified 28 декабря, 09:21

Updated 28 декабря, 09:21

Белгородэнерго напоминает о безопасности при работе с электричеством в праздники

Белгородэнерго напоминает о безопасности при работе с электричеством в праздники

28 декабря 2024, 09:19
Фото: 1MI.
«Белгородэнерго» напоминает несколько простых правил, которые позволят избежать неприятностей и сделают новогодние праздники спокойными и безопасными.

Елочные гирлянды

• Чтобы новогодняя растяжка не стала причиной несчастного случая, необходимо проверить изоляцию проводов.

• Не перегружайте сеть! Для дома подойдут гирлянды, в которых не больше полусотни огней, в одну розетку включайте не больше 3. Общая мощность лампочек во избежание перегрева не должна превышать 65 Вт.

• Не ремонтируйте гирлянду, включенную в сеть, не натягивайте и не сгибайте провода, не прячьте их за металлическими трубами и радиаторами отопления.

• Не оставляйте работающие гирлянды в пустом помещении или на ночь. Не помещайте их в стеклянные емкости, как бы красиво это ни смотрелось.

• Не позволяйте прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации.

• Не оставляйте детей возле новогодней елки без присмотра.

Рядом с энергообъектами

• Не приближайтесь к провисшим, оборванным проводам и лежащим на проводах деревьям. Они могут быть под напряжением. Будьте осторожны!

• Если вы заметили оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8-10 метров, организуйте охрану места повреждения и сообщите о случившемся энергетикам по телефону «Светлой линии 220» — 8-800-220-0-220 или 112.

• Если попали в опасную зону шагового напряжения, выходите из нее гусиным шагом, передвигая пятку к носку и не отрывая ноги от земли.

• Не приближайтесь к подстанциям и ЛЭП, не заходите на территорию огороженных энергообъектов.

• Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электрических сетях. Это опасно для жизни!

Праздник должен быть безопасным!

Энергетики «Белгородэнерго» продолжают работать в усиленном режиме из-за циклона
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#Алёна Мальцева#Видео#Безопасность#Гирлянда
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