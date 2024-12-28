Белгородэнерго напоминает о безопасности при работе с электричеством в праздники

• Не оставляйте работающие гирлянды в пустом помещении или на ночь. Не помещайте их в стеклянные емкости, как бы красиво это ни смотрелось.



• Не позволяйте прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации.



• Не оставляйте детей возле новогодней елки без присмотра.