Белгородэнерго напоминает о безопасности при работе с электричеством в праздники

Posted 28 декабря, 09:19
Published 28 декабря, 09:19
Modified 28 декабря, 09:21
Updated 28 декабря, 09:21
• Чтобы новогодняя растяжка не стала причиной несчастного случая, необходимо проверить изоляцию проводов.
• Не перегружайте сеть! Для дома подойдут гирлянды, в которых не больше полусотни огней, в одну розетку включайте не больше 3. Общая мощность лампочек во избежание перегрева не должна превышать 65 Вт.
• Не ремонтируйте гирлянду, включенную в сеть, не натягивайте и не сгибайте провода, не прячьте их за металлическими трубами и радиаторами отопления.
• Не оставляйте работающие гирлянды в пустом помещении или на ночь. Не помещайте их в стеклянные емкости, как бы красиво это ни смотрелось.
• Не позволяйте прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации.
• Не оставляйте детей возле новогодней елки без присмотра.
• Не приближайтесь к провисшим, оборванным проводам и лежащим на проводах деревьям. Они могут быть под напряжением. Будьте осторожны!
• Если вы заметили оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8-10 метров, организуйте охрану места повреждения и сообщите о случившемся энергетикам по телефону «Светлой линии 220» — 8-800-220-0-220 или 112.
• Если попали в опасную зону шагового напряжения, выходите из нее гусиным шагом, передвигая пятку к носку и не отрывая ноги от земли.
• Не приближайтесь к подстанциям и ЛЭП, не заходите на территорию огороженных энергообъектов.
• Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электрических сетях. Это опасно для жизни!
Праздник должен быть безопасным!