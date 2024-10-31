Сотрудники «Белгородэнерго» готовы к работе в непогоду

Posted 31 октября, 08:39
Published 31 октября, 08:39
Modified 31 октября, 08:41
Updated 31 октября, 08:41
Энергетики обеспечивают усиленный контроль за работой энергообъектов.
К оперативному реагированию готовы 216 линейных и оперативных бригад в составе 728 человек, 257 единиц техники. Под особым контролем находятся социально значимые объекты. Для оперативной подачи электроэнергии подготовлено 165 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 24,3 МВт.
В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, сообщить о повреждениях в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).