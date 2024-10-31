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Posted 31 октября, 08:39

Published 31 октября, 08:39

Modified 31 октября, 08:41

Updated 31 октября, 08:41

ЛЭП

Сотрудники «Белгородэнерго» готовы к работе в непогоду

31 октября 2024, 08:39
Фото: НМ58891. ЛЭП
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Новости Белгорода
По информации Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 октября на территории региона местами ожидается усиление ветра до 17 м/с. В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» сохраняется особый режим работы.

Энергетики обеспечивают усиленный контроль за работой энергообъектов.

К оперативному реагированию готовы 216 линейных и оперативных бригад в составе 728 человек, 257 единиц техники. Под особым контролем находятся социально значимые объекты. Для оперативной подачи электроэнергии подготовлено 165 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 24,3 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, сообщить о повреждениях в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).

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