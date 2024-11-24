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Posted 24 ноября, 07:02

Published 24 ноября, 07:02

Modified 25 ноября, 07:06

Updated 25 ноября, 07:06

Энергетики «Белгородэнерго» продолжают работать в усиленном режиме из-за циклона

Энергетики «Белгородэнерго» продолжают работать в усиленном режиме из-за циклона

24 ноября 2024, 07:02
Сотрудники «Белгородэнерго» продолжают ликвидировать технологические нарушения, вызванные стихией с обильными осадками и сильным порывистым ветром до 22 м/с.

Энергетики оперативно реагируют на поступающие заявки потребителей. Восстановление электроснабжения ведется в круглосуточном режиме. В ликвидации локальных повреждений на энергообъектах участвуют 47 бригад: 112 человек и 52 единицы спецтехники.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, идет непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Белгородэнерго призывает жителей области быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

  • На официальном сайте: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage
  • Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:
  • Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw
  • Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy
  • По телефону горячей линии энергетиков 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).

Важно: номер 13-50 не функционирует!

Энергетики оперативно устраняют нарушения электроснабжения, вызванные стихией
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#Алёна Мальцева#Белгородэнерго#Электроснабжение
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