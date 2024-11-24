Энергетики «Белгородэнерго» продолжают работать в усиленном режиме из-за циклона

Posted 24 ноября, 07:02
Published 24 ноября, 07:02
Modified 25 ноября, 07:06
Updated 25 ноября, 07:06
Энергетики оперативно реагируют на поступающие заявки потребителей. Восстановление электроснабжения ведется в круглосуточном режиме. В ликвидации локальных повреждений на энергообъектах участвуют 47 бригад: 112 человек и 52 единицы спецтехники.
В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, идет непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.
Белгородэнерго призывает жителей области быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:
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