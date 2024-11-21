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Posted 21 ноября, 11:18

Published 21 ноября, 11:18

Modified 21 ноября, 11:20

Updated 21 ноября, 11:20

Сотрудники «Белгородэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

Сотрудники «Белгородэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

21 ноября 2024, 11:18
Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго».
По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 ноября местами на территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий с усилением ветра до 25 м/с.

В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» сохраняется особый режим работы. Энергетики обеспечивают усиленный контроль за работой энергообъектов.

К оперативному реагированию готовы 186 бригад «Белгородэнерго»: 628 специалистов, 224 единиц спецтехники. Под особым контролем находятся социально значимые объекты, для оперативной подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 165 резервных источников электроснабжения.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

  1. На официальном сайте: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage
  2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy.

  1. По телефону горячей линии энергетиков 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Горячая линия#Электроэнергия#Белгородэнерго#Энергетика#Мобильное приложение#Белгород#Оперативный штаб#Гидрометеорология
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