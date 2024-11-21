Сотрудники «Белгородэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

Posted 21 ноября, 11:18
Published 21 ноября, 11:18
Modified 21 ноября, 11:20
Updated 21 ноября, 11:20
В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» сохраняется особый режим работы. Энергетики обеспечивают усиленный контроль за работой энергообъектов.
К оперативному реагированию готовы 186 бригад «Белгородэнерго»: 628 специалистов, 224 единиц спецтехники. Под особым контролем находятся социально значимые объекты, для оперативной подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 165 резервных источников электроснабжения.
В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:
Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy.