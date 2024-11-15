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Posted 15 ноября, 08:07

Published 15 ноября, 08:07

Modified 15 ноября, 08:09

Updated 15 ноября, 08:09

телеграм-канал «Информбюро»

Белгородэнерго и Удмуртэнерго подключили новые зарядные станции для электромобилей

15 ноября 2024, 08:07
Специалисты «Белгородэнерго» обеспечили электроснабжение четырех быстрых ЭЗС в Белгороде, Губкине и Старом Осколе общей мощностью 1,2 МВт. В ближайшие три года в Белгородской области планируют установить еще 11 зарядных станций, сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Филиал «Удмуртэнерго» присоединил в Ижевске к сетям компании 16 быстрых электрозарядных станций (ЭЗС). Мощность каждой до 150 кВт. До конца года в эксплуатацию введут еще 13 станций для зарядки электротранспорта. Станции позволяют заряжать аккумуляторы электромобилей за 20-30 минут до уровня 80%. Работы выполнены в рамках федерального пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, который стартовал в стране два года назад.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».

телеграм-канал «Информбюро»телеграм-канал «Информбюро»
телеграм-канал «Информбюро»телеграм-канал «Информбюро»
телеграм-канал «Информбюро»телеграм-канал «Информбюро»
телеграм-канал «Информбюро»
Энергетики обеспечили электроэнергией новостройки
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#Алёна Мальцева#Белгородэнерго#Электромобили
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