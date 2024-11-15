Белгородэнерго и Удмуртэнерго подключили новые зарядные станции для электромобилей

Филиал «Удмуртэнерго» присоединил в Ижевске к сетям компании 16 быстрых электрозарядных станций (ЭЗС). Мощность каждой до 150 кВт. До конца года в эксплуатацию введут еще 13 станций для зарядки электротранспорта. Станции позволяют заряжать аккумуляторы электромобилей за 20-30 минут до уровня 80%. Работы выполнены в рамках федерального пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, который стартовал в стране два года назад.