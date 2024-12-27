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Posted 27 декабря, 06:26

Published 27 декабря, 06:26

Modified 27 декабря, 06:28

Updated 27 декабря, 06:28

Волонтёры просят помощи в поиске

В белгородском приграничье ищут пропавшего мужчину в чёрном

27 декабря 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney. Волонтёры просят помощи в поиске
Сюжет
Приграничье
Местонахождение жителя Валуек неизвестно с 25 декабря. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгородской области два дня не могут найти 53-летнего Руслана Золотарёва. Мужчина живёт в Валуйках.

Белгородец нормального телосложения, рост — 170 см. Волосы у него тёмные с проседью, а глаза — карие. В день исчезновения мужчина был одет в чёрные куртку, спортивный костюм, ботинки и шапку.

Если вам что-то известно о местонахождении жителя, свяжитесь с волонтёрами отряда «Лиза Алерт».

Пропавший мужчина
Пропавший мужчина. Фото: «Лиза Алерт»

Несколько дней назад в Старом Осколе пропала 84-летняя женщина, однако её удалось найти спустя сутки.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Лиза Алерт#Поиск#Белгород#Пропал человек#Валуйский горокруг#Приграничье
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