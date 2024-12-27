В белгородском приграничье ищут пропавшего мужчину в чёрном

Posted 27 декабря, 06:26
Published 27 декабря, 06:26
Modified 27 декабря, 06:28
Updated 27 декабря, 06:28
В Белгородской области два дня не могут найти 53-летнего Руслана Золотарёва. Мужчина живёт в Валуйках.
Белгородец нормального телосложения, рост — 170 см. Волосы у него тёмные с проседью, а глаза — карие. В день исчезновения мужчина был одет в чёрные куртку, спортивный костюм, ботинки и шапку.
Если вам что-то известно о местонахождении жителя, свяжитесь с волонтёрами отряда «Лиза Алерт».
Несколько дней назад в Старом Осколе пропала 84-летняя женщина, однако её удалось найти спустя сутки.