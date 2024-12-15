В Белгороде пропал 60-летний мужчина, которому необходима медпомощь

Белгородец худощавого телосложения, рост — 165 см. Волосы у него тёмные с проседью, а глаза — карие. В день исчезновения мужчина был одет в чёрную куртку до середины бедра, рубашку в клетку, чёрные болоневые штаны, сапоги-дутики и шапку.