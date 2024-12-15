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Posted 15 декабря, 11:17

Published 15 декабря, 11:17

Modified 15 декабря, 12:30

Updated 15 декабря, 12:30

В Белгороде пропал 60-летний мужчина, которому необходима медпомощь

В Белгороде пропал 60-летний мужчина, которому необходима медпомощь

Обновлено 15 декабря 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney.
Местонахождение жителя Белгорода неизвестно с 14 декабря. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгородской области сутки не могут найти 60-летнего Александра Блохина. Мужчина живёт в Белгороде.

Белгородец худощавого телосложения, рост — 165 см. Волосы у него тёмные с проседью, а глаза — карие. В день исчезновения мужчина был одет в чёрную куртку до середины бедра, рубашку в клетку, чёрные болоневые штаны, сапоги-дутики и шапку.

Отмечается, что пропавшему необходимо оказать медицинскую помощь.

Если вам что-то известно о местонахождении жителя, свяжитесь с волонтёрами отряда «Лиза Алерт».

Обновление: мужчину нашли днём 15 декабря, он жив.

Пропавший белгородецПропавший белгородец
Пропавший белгородец. Фото: Лиза Алерт

Отметим, что в Белгородской области также продолжаются поиски двух жительниц Старого Оскола: одна из них пропала в июле, вторая — в сентябре.

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#Александра Склярова#Лиза Алерт#Пропал#Белгород#Пропал человек
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