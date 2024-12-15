В Белгороде пропал 60-летний мужчина, которому необходима медпомощь

Posted 15 декабря, 11:17
Published 15 декабря, 11:17
Modified 15 декабря, 12:30
Updated 15 декабря, 12:30
В Белгородской области сутки не могут найти 60-летнего Александра Блохина. Мужчина живёт в Белгороде.
Белгородец худощавого телосложения, рост — 165 см. Волосы у него тёмные с проседью, а глаза — карие. В день исчезновения мужчина был одет в чёрную куртку до середины бедра, рубашку в клетку, чёрные болоневые штаны, сапоги-дутики и шапку.
Отмечается, что пропавшему необходимо оказать медицинскую помощь.
Если вам что-то известно о местонахождении жителя, свяжитесь с волонтёрами отряда «Лиза Алерт».
Обновление: мужчину нашли днём 15 декабря, он жив.
Отметим, что в Белгородской области также продолжаются поиски двух жительниц Старого Оскола: одна из них пропала в июле, вторая — в сентябре.