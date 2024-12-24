В Белгородской области сутки не могут найти пожилую женщину в красном платке

Posted 24 декабря, 07:33
Published 24 декабря, 07:33
Modified 24 декабря, 07:33
Updated 24 декабря, 07:33
В Белгородской области сутки не могут найти 84-летнюю Раису Дельдекину. Женщина живёт в Старом Осколе.
Белгородка нормального телосложения, рост — 150 см. Волосы у неё тёмные с проседью, а глаза — светло-зелёные. В день исчезновения женщина была одета в светлую куртку, платье, тёмные брюки и чёрные сапоги-дутики. На голове — красный платок.
Передвигается белгородка с помощью трости коричневого цвета, а с собой в день пропажи брала полосатую дорожную сумку.
Если вам что-то известно о местонахождении жительницы, свяжитесь с волонтёрами отряда «Лиза Алерт».