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Posted 24 декабря, 07:33

Published 24 декабря, 07:33

Modified 24 декабря, 07:33

Updated 24 декабря, 07:33

В Белгородской области сутки не могут найти пожилую женщину в красном платке

В Белгородской области сутки не могут найти пожилую женщину в красном платке

24 декабря 2024, 07:33
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новости Старого Оскола
Местонахождение жительницы Старого Оскола неизвестно с 23 декабря. Информацию о пропавшей разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгородской области сутки не могут найти 84-летнюю Раису Дельдекину. Женщина живёт в Старом Осколе.

Белгородка нормального телосложения, рост — 150 см. Волосы у неё тёмные с проседью, а глаза — светло-зелёные. В день исчезновения женщина была одета в светлую куртку, платье, тёмные брюки и чёрные сапоги-дутики. На голове — красный платок.

Передвигается белгородка с помощью трости коричневого цвета, а с собой в день пропажи брала полосатую дорожную сумку.

Если вам что-то известно о местонахождении жительницы, свяжитесь с волонтёрами отряда «Лиза Алерт».

Пропавшая белгородка
Пропавшая белгородка. Фото: «Лиза Алерт»
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Лиза Алерт#Новости Старого Оскола#Пропал человек
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