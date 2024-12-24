В Белгородской области сутки не могут найти пожилую женщину в красном платке

Белгородка нормального телосложения, рост — 150 см. Волосы у неё тёмные с проседью, а глаза — светло-зелёные. В день исчезновения женщина была одета в светлую куртку, платье, тёмные брюки и чёрные сапоги-дутики. На голове — красный платок.