Нашли пропавших и в розыске: на что способны камеры в Белгородской области

Posted 2 декабря, 08:09
Published 2 декабря, 08:09
Modified 2 декабря, 08:11
Updated 2 декабря, 08:11
По словам чиновника, в Белгородской области по программе «Безопасный город» установлено 2161 камера видеонаблюдения. Из них 397 камер — на территории объектов транспортной инфраструктуры, 469 — на территории образовательных учреждений, 212 — на территории торговых и развлекательных центров, 975 — на территории мест массового скопления людей, 83 — на территории гостиниц и 26 — на территории объектов здравоохранения.
По итогам работы системы в 2023 году в Белгородской области с помощью камер раскрыли 116 преступлений, задержали девять человек, которые находились в федеральном розыске, и двоих, которых были в розыске Федеральной службы исполнения наказаний. Кроме этого, в прошлом году благодаря системе нашли 21 без вести пропавшего человека.
В этом году камеры помогли раскрыть 194 преступления, найти 30 человек, которые находились в федеральном розыске, и 15, которых были в розыске ФСИН. А ещё камеры помогли найти 66 пропавших людей.