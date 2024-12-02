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Posted 2 декабря, 08:09

Published 2 декабря, 08:09

Modified 2 декабря, 08:11

Updated 2 декабря, 08:11

В Белгородской области камеры помогли найти 45 человек в розыске с начала года

Нашли пропавших и в розыске: на что способны камеры в Белгородской области

2 декабря 2024, 08:09
Фото: 1MI.

В Белгородской области камеры помогли найти 45 человек в розыске с начала года

О работе системы «Безопасный город» рассказал региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков. Он также поделился успехами работы камер видеонаблюдения.

По словам чиновника, в Белгородской области по программе «Безопасный город» установлено 2161 камера видеонаблюдения. Из них 397 камер — на территории объектов транспортной инфраструктуры, 469 — на территории образовательных учреждений, 212 — на территории торговых и развлекательных центров, 975 — на территории мест массового скопления людей, 83 — на территории гостиниц и 26 — на территории объектов здравоохранения.

По итогам работы системы в 2023 году в Белгородской области с помощью камер раскрыли 116 преступлений, задержали девять человек, которые находились в федеральном розыске, и двоих, которых были в розыске Федеральной службы исполнения наказаний. Кроме этого, в прошлом году благодаря системе нашли 21 без вести пропавшего человека.

В этом году камеры помогли раскрыть 194 преступления, найти 30 человек, которые находились в федеральном розыске, и 15, которых были в розыске ФСИН. А ещё камеры помогли найти 66 пропавших людей.

Сколько Вечных огней в Белгородской области не оборудованы камерами?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Розыск#Безопасность#Преступления#Видеонаблюдение#Торговые центры#Белгород#Гостиницы#Министр цифрового развития
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