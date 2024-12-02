Нашли пропавших и в розыске: на что способны камеры в Белгородской области

По итогам работы системы в 2023 году в Белгородской области с помощью камер раскрыли 116 преступлений, задержали девять человек, которые находились в федеральном розыске, и двоих, которых были в розыске Федеральной службы исполнения наказаний. Кроме этого, в прошлом году благодаря системе нашли 21 без вести пропавшего человека.