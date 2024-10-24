Провода для реализма: чем закончился скандал с камерами в туалете белгородского вуза

Совсем недавно белгородские СМИ и медиа активно освещали то, что в ссузе и вузе в Старом Осколе в туалетах студентов установили камеры видеонаблюдения. В Старооскольском техникуме агробизнеса, кооперации и сервиса Бел.Ру опровергли информацию о камерах, а в Старооскольском геологоразведочном институте объяснили, что это не камера, а муляж.