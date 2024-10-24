Провода для реализма: чем закончился скандал с камерами в туалете белгородского вуза

Posted 24 октября, 06:40
Published 24 октября, 06:40
Modified 24 октября, 06:42
Updated 24 октября, 06:42
Совсем недавно белгородские СМИ и медиа активно освещали то, что в ссузе и вузе в Старом Осколе в туалетах студентов установили камеры видеонаблюдения. В Старооскольском техникуме агробизнеса, кооперации и сервиса Бел.Ру опровергли информацию о камерах, а в Старооскольском геологоразведочном институте объяснили, что это не камера, а муляж.
Муляж записывающего устройства установили «в целях безопасности и поддержания дисциплины». По словам руководства, студенты курили и сорили в туалете, а подделки камер помогли ситуацию улучшить. Журналистка Бел.Ру узнавала у юристов, можно ли размещать якобы камеры в туалетах и не нарушает ли это права студентов.
Обучающихся и неравнодушных такой ответ не устроил, ведь к муляжу были подведены провода, а после появления этой информации в медиа уборную закрыли на ремонт. Редакция Бел.Ру направила в университет официальный запрос об этом.
В Старооскольском геологоразведочном институте объяснили Бел.Ру, что провода были подведены «создания эффекта реалистичного размещения». На вопрос, почему сразу после упоминания в СМИ проводов у муляжа видеокамеры, туалет закрыли на ремонт, ответили, что уборной необходим косметический ремонт.