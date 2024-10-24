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Posted 24 октября, 06:40

Published 24 октября, 06:40

Modified 24 октября, 06:42

Updated 24 октября, 06:42

Подозрительные муляжи камер установили в туалете вуза Старого Оскола.

Провода для реализма: чем закончился скандал с камерами в туалете белгородского вуза

24 октября 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney
Подозрительные муляжи камер установили в туалете вуза Старого Оскола.

В университете Старого Оскола объяснили провода у муляжей камер в туалете

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Эксклюзив
В старооскольском вузе в туалете установили муляжи камер для того, чтобы студенты не курили в уборных и уважали труд уборщиков, но общественность смутили провода, подведённые к имитациям. Журналисты Бел.Ру узнали, для чего это сделали и почему санузел так внезапно закрылся.

Совсем недавно белгородские СМИ и медиа активно освещали то, что в ссузе и вузе в Старом Осколе в туалетах студентов установили камеры видеонаблюдения. В Старооскольском техникуме агробизнеса, кооперации и сервиса Бел.Ру опровергли информацию о камерах, а в Старооскольском геологоразведочном институте объяснили, что это не камера, а муляж.

Муляж записывающего устройства установили «в целях безопасности и поддержания дисциплины». По словам руководства, студенты курили и сорили в туалете, а подделки камер помогли ситуацию улучшить. Журналистка Бел.Ру узнавала у юристов, можно ли размещать якобы камеры в туалетах и не нарушает ли это права студентов.

Нарушают ли муляжи камер в туалетах техникума Старого Оскола права учащихся?
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Обучающихся и неравнодушных такой ответ не устроил, ведь к муляжу были подведены провода, а после появления этой информации в медиа уборную закрыли на ремонт. Редакция Бел.Ру направила в университет официальный запрос об этом.

В Старооскольском геологоразведочном институте объяснили Бел.Ру, что провода были подведены «создания эффекта реалистичного размещения». На вопрос, почему сразу после упоминания в СМИ проводов у муляжа видеокамеры, туалет закрыли на ремонт, ответили, что уборной необходим косметический ремонт.

Камер не было: в техникуме в Старом Осколе не устанавливали видеонаблюдение в туалете
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#Алёна Мальцева#Общество#Старый Оскол#Университет#Студенты#Эксклюзив#Туалет#Камеры видеонаблюдения
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