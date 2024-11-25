Вячеслав Гладков поручил установить камеры для борьбы с незаконными свалками

Posted 25 ноября, 11:30
Published 25 ноября, 11:30
Modified 25 ноября, 11:32
Updated 25 ноября, 11:32
Глава региона акцентировал внимание на необходимости привлечения к ответственности предприятий, сокращающих свои расходы за счёт несанкционированного сброса отходов в жилые районы. Как отметил Вячеслав Гладков, он категорически против такой практики, поскольку она приводит к формированию свалок.
Для усиления контроля за ситуацией губернатор поручил установить камеры в районах жилой застройки, в местах накопления отходов. Это позволит выявлять и привлекать к ответственности виновных в образовании несанкционированных свалок.
В свою очередь заместитель главы региона Сергей Довгалюк доложил о постепенном улучшении ситуации с вывозом ТКО. Компания-транспортировщик наращивает парк техники, ежедневно выводя на линию от 140 до 160 транспортных средств.
Стоит отметить, что при поддержке губернатора для решения проблемы с вывозом мусора закупили 124 единицы коммунальной техники. Кроме того, регион получил девять специализированных единиц техники от Росрезерва при содействии Минпромторга Российской Федерации.
Для решения проблемы с местами сбора ТКО, ЦЭБ безвозмездно предоставляет муниципалитетам контейнеры для сбора отходов. В 2024 году компания закупила 1213 контейнеров объёмом 0,75 м³ и 1,1 м³.