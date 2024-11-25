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Posted 25 ноября, 11:30

Published 25 ноября, 11:30

Modified 25 ноября, 11:32

Updated 25 ноября, 11:32

Вячеслав Гладков поручил установить камеры для борьбы с незаконными свалками

Вячеслав Гладков поручил установить камеры для борьбы с незаконными свалками

25 ноября 2024, 11:30
Фото: Правительство Белгородской области.
Сюжет
Хорошие новости
Для улучшения ситуации с вывозом твёрдых коммунальных отходов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил принять ряд мер. Своё мнение он озвучил в ходе оперсовещания.

Глава региона акцентировал внимание на необходимости привлечения к ответственности предприятий, сокращающих свои расходы за счёт несанкционированного сброса отходов в жилые районы. Как отметил Вячеслав Гладков, он категорически против такой практики, поскольку она приводит к формированию свалок.

Для усиления контроля за ситуацией губернатор поручил установить камеры в районах жилой застройки, в местах накопления отходов. Это позволит выявлять и привлекать к ответственности виновных в образовании несанкционированных свалок.

В свою очередь заместитель главы региона Сергей Довгалюк доложил о постепенном улучшении ситуации с вывозом ТКО. Компания-транспортировщик наращивает парк техники, ежедневно выводя на линию от 140 до 160 транспортных средств.

Стоит отметить, что при поддержке губернатора для решения проблемы с вывозом мусора закупили 124 единицы коммунальной техники. Кроме того, регион получил девять специализированных единиц техники от Росрезерва при содействии Минпромторга Российской Федерации.

Для решения проблемы с местами сбора ТКО, ЦЭБ безвозмездно предоставляет муниципалитетам контейнеры для сбора отходов. В 2024 году компания закупила 1213 контейнеров объёмом 0,75 м³ и 1,1 м³.

Белгородские компании проверят на наличие договоров на вывоз мусора
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Камеры#Белгород#Накопление#Хорошие новости
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