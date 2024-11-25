Вячеслав Гладков поручил установить камеры для борьбы с незаконными свалками

Глава региона акцентировал внимание на необходимости привлечения к ответственности предприятий, сокращающих свои расходы за счёт несанкционированного сброса отходов в жилые районы. Как отметил Вячеслав Гладков, он категорически против такой практики, поскольку она приводит к формированию свалок.