Обошли Москву и Казань по камерам: расклеившего опасные листовки в Белгороде нашли

На пресс-конференции от 20 ноября Вячеслав Гладков рассказал, что тех, кто распространял «провокационные листовки» на Харгоре в Белгороде, всё-таки нашли. Когда новость об их появлении разошлась среди белгородцев, главу региона во время эфира «10 вопросов губернатора» ранее также спросили о произошедшем. Гладков заявил, что после этого причастных начали искать.