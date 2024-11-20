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Posted 20 ноября, 12:44

Published 20 ноября, 12:44

Modified 20 ноября, 12:46

Updated 20 ноября, 12:46

Уличные листовки

Обошли Москву и Казань по камерам: расклеившего опасные листовки в Белгороде нашли

20 ноября 2024, 12:44
Фото: 1MI. Уличные листовки

Вячеслав Гладков заявил, что Белгород обошёл Москву и Казань по числу видеокамер

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Новости Белгорода
Ранее на Харгоре в Белгороде распространили провокационные листовки об эвакуации населения и обмане властей. Как рассказал Вячеслав Гладков, в регионе наибольшее количество видеокамер в РФ. С помощью них нашли провокатора. Тем же методом планируется повышение уровня раскрываемости преступлений.

На пресс-конференции от 20 ноября Вячеслав Гладков рассказал, что тех, кто распространял «провокационные листовки» на Харгоре в Белгороде, всё-таки нашли. Когда новость об их появлении разошлась среди белгородцев, главу региона во время эфира «10 вопросов губернатора» ранее также спросили о произошедшем. Гладков заявил, что после этого причастных начали искать.

Содержание листовок призывало белгородцев не верить властям, которые их «бросили» в непростой оперативной обстановке. Кроме того — о срочной массовой эвакуации приграничных регионов.

По словам губернатора, распространителя листовок вычислили с помощью камер видеонаблюдения. Он отметил, что по их количеству на душу населения регион обогнал Москву и Казань, став «№1 в Российской Федерации».

«Поэтому достаточно активно готовимся. Особенно в последние два года. Поэтому уровень раскрываемости преступлений у нас будет только расти», — подытожил губернатор.
Листовки с опасными призывами расклеивают на подъездах домов в Белгороде
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье
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