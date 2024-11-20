Обошли Москву и Казань по камерам: расклеившего опасные листовки в Белгороде нашли

Posted 20 ноября, 12:44
Published 20 ноября, 12:44
Modified 20 ноября, 12:46
Updated 20 ноября, 12:46
На пресс-конференции от 20 ноября Вячеслав Гладков рассказал, что тех, кто распространял «провокационные листовки» на Харгоре в Белгороде, всё-таки нашли. Когда новость об их появлении разошлась среди белгородцев, главу региона во время эфира «10 вопросов губернатора» ранее также спросили о произошедшем. Гладков заявил, что после этого причастных начали искать.
Содержание листовок призывало белгородцев не верить властям, которые их «бросили» в непростой оперативной обстановке. Кроме того — о срочной массовой эвакуации приграничных регионов.
По словам губернатора, распространителя листовок вычислили с помощью камер видеонаблюдения. Он отметил, что по их количеству на душу населения регион обогнал Москву и Казань, став «№1 в Российской Федерации».
«Поэтому достаточно активно готовимся. Особенно в последние два года. Поэтому уровень раскрываемости преступлений у нас будет только расти», — подытожил губернатор.