Листовки с опасными призывами расклеивают на подъездах домов в Белгороде

Posted 18 ноября, 07:58
Published 18 ноября, 07:58
Modified 18 ноября, 14:16
Updated 18 ноября, 14:16
В Белгородской области неизвестные расклеивают объявления, которые касаются СВО. По словам Вячеслава Гладкова, в Белгороде начали появляться провокационные плакаты, которые могут посеять панику среди населения. Губернатор попросил обратить на это внимание спецслужбы: на точках размещения подобных объявлений отслеживать по камерам «100% — врагов» и передавать данные в ФСБ и МВД.
На листовках — призывы к недоверию к властям, про массовую эвакуацию людей, про «брошенность и всё остальное», уточняет глава правительства.
Срочно нужен контроль за территорией города, и сегодня доложить максимально быстро мне и попытаться зафиксировать этих нехороших людей.