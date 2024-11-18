Листовки с опасными призывами расклеивают на подъездах домов в Белгороде

В Белгородской области неизвестные расклеивают объявления, которые касаются СВО. По словам Вячеслава Гладкова, в Белгороде начали появляться провокационные плакаты, которые могут посеять панику среди населения. Губернатор попросил обратить на это внимание спецслужбы: на точках размещения подобных объявлений отслеживать по камерам «100% — врагов» и передавать данные в ФСБ и МВД.