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Posted 18 ноября, 07:58

Published 18 ноября, 07:58

Modified 18 ноября, 14:16

Updated 18 ноября, 14:16

В Белгороде расклеивают опасные листовки, чтобы посеять панику

Листовки с опасными призывами расклеивают на подъездах домов в Белгороде

18 ноября 2024, 07:58
Фото: 1MI.

В Белгороде расклеивают опасные листовки, чтобы посеять панику

Сюжет
СВО
Вячеслав Гладков попросил усилить контроль за камерами видеонаблюдения в областной столице. В Белгороде неизвестные распространяют провокационную информацию об СВО и «брошенности» населения властями региона.

В Белгородской области неизвестные расклеивают объявления, которые касаются СВО. По словам Вячеслава Гладкова, в Белгороде начали появляться провокационные плакаты, которые могут посеять панику среди населения. Губернатор попросил обратить на это внимание спецслужбы: на точках размещения подобных объявлений отслеживать по камерам «100% — врагов» и передавать данные в ФСБ и МВД.

На листовках — призывы к недоверию к властям, про массовую эвакуацию людей, про «брошенность и всё остальное», уточняет глава правительства.

Срочно нужен контроль за территорией города, и сегодня доложить максимально быстро мне и попытаться зафиксировать этих нехороших людей.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Белгород#Провокация#Спецслужбы#СВО
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