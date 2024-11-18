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Posted 18 ноября, 15:30

Published 18 ноября, 15:30

Modified 18 ноября, 15:30

Updated 18 ноября, 15:30

Переполненные мусорные баки можно встретить сейчас во многих районах Белгородской области

В Белгороде решат проблему с мусором и усилят контроль за вражескими листовками?

18 ноября 2024, 15:30
Фото: 1MI. Переполненные мусорные баки можно встретить сейчас во многих районах Белгородской области
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Новости Белгорода
В Белгороде заметили листовки с провокациями, в министерстве экономразвития и промышленности официально назначили главу, а власти тем временем обозначили новые сроки решения мусорной проблемы. Что произошло в понедельник, 18 ноября?

Опасные листовки

В Белгороде заметили странные листовки. На них распечатана информация, направленная на то, чтобы посеять панику среди жителей. Текст апеллирует к чувству «брошенности» властями и рассказывает про скорую массовую эвакуацию.

Губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании попросил усилить контроль по данному вопросу, а также отсмотреть камеры видеонаблюдения, чтобы найти неизвестных и передать их в руки ФСБ и МВД. Этими самыми неизвестными, по мнению главы региона, являются «враги».

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Назначение в правительстве

Министром экономического развития и промышленности Белгородской области официально стал Максим Гусев. Ранее он работал в статусе временного исполняющего обязанности.

Основная задача министерства сейчас — развитие свободной экономической зоны, которая должна помочь белгородскому бизнесу в условиях сложной оперативной обстановки. Напомним, что поступило пять заявок от предприятий на вступление в неё. Все они — из Шебекинского округа.

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Опять о мусорной проблеме

Скоро Белгородская область снова станет чистой, но вот когда именно — вопрос. Гладков упоминал, что на все работы осталась неделя, но вот его заместитель по вопросам ЖКХ Сергей Довгалюк утверждает, что вернуться к нормальному графику по вывозу отходов можно будет только к концу месяца.

Он отметил, что ситуация в 19 белгородских муниципалитетах стабилизировалась. Проблемными до сих пор остаются Старый Оскол, Белгород и Белгородский район. По первому количество обращений снижается, самая тяжёлая ситуация — в последнем из перечисленных муниципалитетов.

Чтобы исправить положение, власти планируют привлечь грузчиков по договорам ГПХ — именно кадровый вопрос сейчас является основным на «мусорной» повестке — и дополнительные машины.

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