В Белгороде решат проблему с мусором и усилят контроль за вражескими листовками?

Скоро Белгородская область снова станет чистой, но вот когда именно — вопрос. Гладков упоминал, что на все работы осталась неделя, но вот его заместитель по вопросам ЖКХ Сергей Довгалюк утверждает, что вернуться к нормальному графику по вывозу отходов можно будет только к концу месяца.