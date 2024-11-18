В Белгороде решат проблему с мусором и усилят контроль за вражескими листовками?

Posted 18 ноября, 15:30
Published 18 ноября, 15:30
Modified 18 ноября, 15:30
Updated 18 ноября, 15:30
В Белгороде заметили странные листовки. На них распечатана информация, направленная на то, чтобы посеять панику среди жителей. Текст апеллирует к чувству «брошенности» властями и рассказывает про скорую массовую эвакуацию.
Губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании попросил усилить контроль по данному вопросу, а также отсмотреть камеры видеонаблюдения, чтобы найти неизвестных и передать их в руки ФСБ и МВД. Этими самыми неизвестными, по мнению главы региона, являются «враги».
Министром экономического развития и промышленности Белгородской области официально стал Максим Гусев. Ранее он работал в статусе временного исполняющего обязанности.
Основная задача министерства сейчас — развитие свободной экономической зоны, которая должна помочь белгородскому бизнесу в условиях сложной оперативной обстановки. Напомним, что поступило пять заявок от предприятий на вступление в неё. Все они — из Шебекинского округа.
Скоро Белгородская область снова станет чистой, но вот когда именно — вопрос. Гладков упоминал, что на все работы осталась неделя, но вот его заместитель по вопросам ЖКХ Сергей Довгалюк утверждает, что вернуться к нормальному графику по вывозу отходов можно будет только к концу месяца.
Он отметил, что ситуация в 19 белгородских муниципалитетах стабилизировалась. Проблемными до сих пор остаются Старый Оскол, Белгород и Белгородский район. По первому количество обращений снижается, самая тяжёлая ситуация — в последнем из перечисленных муниципалитетов.
Чтобы исправить положение, власти планируют привлечь грузчиков по договорам ГПХ — именно кадровый вопрос сейчас является основным на «мусорной» повестке — и дополнительные машины.