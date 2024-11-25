Сколько Вечных огней в Белгородской области не оборудованы камерами?

Posted 25 ноября, 13:43
Published 25 ноября, 13:43
Modified 25 ноября, 13:46
Updated 25 ноября, 13:46
По официальной информации, на территории региона расположено 87 памятников в виде Вечного огня и 30 — в виде Огня памяти. Всего 117 объектов. Из них только 47 находятся под видеонаблюдением.
К примеру, в Белгородском районе, где расположены 17 памятников, видеонаблюдение установили только на трёх объектах. Ни одной камеры нет возле Вечных огней и Огней памяти в Алексеевском и Старооскольском округах. Из 10 памятников в Шебекинском округе только на трёх объектах есть камеры.
При этом есть районы, где видеонаблюдение установили на всех Вечных огнях и Огнях памяти. Это Белгород, Борисовский, Краснояружский, Прохоровский, Чернянский районы и Новооскольский округ.
В правительстве отметили, что для безопасной работы Вечных огней и Огней памяти памятники включили в маршруты патрулирования сотрудников полиции, Росгвардии и добровольных народных дружин.
Что касается стоимости дооборудования системами видеонаблюдения, в правительстве добавили, что этим будут заниматься органы местного самоуправления, поэтому сколько денег уйдёт на эти цели, областные власти не знают.