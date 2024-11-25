Сколько Вечных огней в Белгородской области не оборудованы камерами?

К примеру, в Белгородском районе, где расположены 17 памятников, видеонаблюдение установили только на трёх объектах. Ни одной камеры нет возле Вечных огней и Огней памяти в Алексеевском и Старооскольском округах. Из 10 памятников в Шебекинском округе только на трёх объектах есть камеры.