bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 13:43

Published 25 ноября, 13:43

Modified 25 ноября, 13:46

Updated 25 ноября, 13:46

Больше половины белгородских Вечных огней и Огней памяти не оборудованы камерами

Сколько Вечных огней в Белгородской области не оборудованы камерами?

25 ноября 2024, 13:43
Фото: 1MI.

Больше половины белгородских Вечных огней и Огней памяти не оборудованы камерами

Сюжет
Эксклюзив
Согласно указу президента Вечные огни обязательно должны быть оборудованы системами видеонаблюдения. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько памятников уже находятся под камерами, а сколько — нет.

По официальной информации, на территории региона расположено 87 памятников в виде Вечного огня и 30 — в виде Огня памяти. Всего 117 объектов. Из них только 47 находятся под видеонаблюдением.

К примеру, в Белгородском районе, где расположены 17 памятников, видеонаблюдение установили только на трёх объектах. Ни одной камеры нет возле Вечных огней и Огней памяти в Алексеевском и Старооскольском округах. Из 10 памятников в Шебекинском округе только на трёх объектах есть камеры.

При этом есть районы, где видеонаблюдение установили на всех Вечных огнях и Огнях памяти. Это Белгород, Борисовский, Краснояружский, Прохоровский, Чернянский районы и Новооскольский округ.

В правительстве отметили, что для безопасной работы Вечных огней и Огней памяти памятники включили в маршруты патрулирования сотрудников полиции, Росгвардии и добровольных народных дружин.

Что касается стоимости дооборудования системами видеонаблюдения, в правительстве добавили, что этим будут заниматься органы местного самоуправления, поэтому сколько денег уйдёт на эти цели, областные власти не знают.

Вечный огонь в Белгороде на время потухнет, причины объяснили в мэрии города
Узнать подробнее
Читайте также:
Сильный ливень в Белгороде потушил Вечный огоньПосле жалобы белгородки Гладкову в селе восстановили Вечный огоньПосле жалобы белгородки Гладкову в селе восстановили Вечный огонь
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Наблюдение#Эксклюзив#Днд#Камеры#Вечный огонь#Указ#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика