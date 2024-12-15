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Posted 15 декабря, 07:31

Published 15 декабря, 07:31

Modified 15 декабря, 07:39

Updated 15 декабря, 07:39

В Старом Осколе ищут пропавшую пять месяцев назад 38-летнюю женщину

Под Белгородом пять месяцев назад пропала 38-летняя женщина. Её до сих пор не нашли

15 декабря 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney.

В Старом Осколе ищут пропавшую пять месяцев назад 38-летнюю женщину

Местонахождение жительницы Старого Оскола неизвестно с 19 июля. Информацию о пропавшей разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгородской области с 19 июля не могут найти 38-летнюю Марину Брендель (фамилия в девичестве Одинокова). Женщина жила в Старом Осколе.

Белгородка худощавого телосложения, рост — 164 см. Волосы у неё тёмно-русые, а глаза — серые. Во что женщина была одета в день исчезновения, неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении жительницы, свяжитесь с волонтёрами отряда «Лиза Алерт».

Пропавшая белгородкаПропавшая белгородка
Пропавшая белгородка. Фото: Лиза Алерт

Напомним, что в Старом Осколе пропала ещё одна женщина — волонтёры ищут 56-летнюю Татьяну Малахову, местонахождение которой неизвестно с 28 сентября.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Лиза Алерт#Пропал#Пропал человек
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