Под Белгородом пять месяцев назад пропала 38-летняя женщина. Её до сих пор не нашли

Posted 15 декабря, 07:31
Published 15 декабря, 07:31
Modified 15 декабря, 07:39
Updated 15 декабря, 07:39
В Белгородской области с 19 июля не могут найти 38-летнюю Марину Брендель (фамилия в девичестве Одинокова). Женщина жила в Старом Осколе.
Белгородка худощавого телосложения, рост — 164 см. Волосы у неё тёмно-русые, а глаза — серые. Во что женщина была одета в день исчезновения, неизвестно.
Если вам что-то известно о местонахождении жительницы, свяжитесь с волонтёрами отряда «Лиза Алерт».
Напомним, что в Старом Осколе пропала ещё одна женщина — волонтёры ищут 56-летнюю Татьяну Малахову, местонахождение которой неизвестно с 28 сентября.