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Posted 17 ноября, 08:28

Published 17 ноября, 08:28

Modified 17 ноября, 08:30

Updated 17 ноября, 08:30

Под Белгородом пропал мужчина на белой «Гранте»

Под Белгородом пропал мужчина на белой «Гранте»

17 ноября 2024, 08:28
Фото: 1MI.
Волонтёры «Лизы Алерт» просят помощи в поиске пропавшего четыре дня назад мужчины из Разумного.

13 ноября 73-летний Виктор Немцев уехал из посёлка Разумное в Белгородском районе на белой «Ладе Гранта» и с тех пор о его местонахождении никто не знает.

Рост мужчины — 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза. Одет он был в серые жилетку и куртку, чёрный пиджак, сиреневую рубашку, чёрные штаны и туфли. На голове была чёрная фуражка.

Если вы что-то знаете о том, где сейчас находится дедушка, просят позвонить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 88007005452 или по номеру 112.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Лиза Алерт#Посёлок разумное#Поиск пропавших#Пропал дедушка
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