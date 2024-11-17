Под Белгородом пропал мужчина на белой «Гранте»

Posted 17 ноября, 08:28
Published 17 ноября, 08:28
Modified 17 ноября, 08:30
Updated 17 ноября, 08:30
13 ноября 73-летний Виктор Немцев уехал из посёлка Разумное в Белгородском районе на белой «Ладе Гранта» и с тех пор о его местонахождении никто не знает.
Рост мужчины — 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза. Одет он был в серые жилетку и куртку, чёрный пиджак, сиреневую рубашку, чёрные штаны и туфли. На голове была чёрная фуражка.
Если вы что-то знаете о том, где сейчас находится дедушка, просят позвонить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 88007005452 или по номеру 112.