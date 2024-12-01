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Posted 1 декабря, 10:39

Published 1 декабря, 10:39

Modified 1 декабря, 10:41

Updated 1 декабря, 10:41

Под Белгородом ищут пропавшую три дня назад женщину

Под Белгородом ищут пропавшую три дня назад женщину

1 декабря 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney.
Волонтёры «Лиза Алерт» просят помощи в поиске пропавшей в Новосадовом 28 ноября женщины.

В четверг, 29 ноября, в посёлке Новосадовый Белгородского района пропала 35-летняя Татьяна Слюсарева.

Рост женщины — 162 сантиметра, у неё нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза. Одета была в чёрную куртку и светло-серую шапку. С собой у неё был чёрный рюкзак.

Всех, кто что-то знает о её местонахождении, просят сообщил об этом по телефону отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Фото: Лиза Алерт

Также в отряде сообщили, что пропавшего накануне в Таврово под Белгородом 76-летнего мужчину нашли живым.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Лиза Алерт#Пропала женщина#Поиск пропавших
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