Под Белгородом ищут пропавшую три дня назад женщину

Posted 1 декабря, 10:39
Published 1 декабря, 10:39
Modified 1 декабря, 10:41
Updated 1 декабря, 10:41
В четверг, 29 ноября, в посёлке Новосадовый Белгородского района пропала 35-летняя Татьяна Слюсарева.
Рост женщины — 162 сантиметра, у неё нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза. Одета была в чёрную куртку и светло-серую шапку. С собой у неё был чёрный рюкзак.
Всех, кто что-то знает о её местонахождении, просят сообщил об этом по телефону отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.
Также в отряде сообщили, что пропавшего накануне в Таврово под Белгородом 76-летнего мужчину нашли живым.