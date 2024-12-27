Пропавшего два дня назад белгородца нашли погибшим

Posted 27 декабря, 14:42
Published 27 декабря, 14:42
Modified 27 декабря, 14:42
Updated 27 декабря, 14:42
53-летний житель города Валуйки пропал два дня назад. Никакой информации о его местонахождении известно не было. Других подробностей об обстоятельствах происшествия также не сообщается.
Напомним, что трагически завершились поиски ещё одного белгородца. Он пропал в Губкинском округе в августе, а был найден в сентябре.
Сейчас в Белгородской области уже почти полгода ищут 38-летнюю Марину Брендель (в девичестве Одинокова) и три месяца — 56-летнюю Татьяну Малахову (в девичестве Сороченкова). Обе до исчезновения жили в Старом Осколе.