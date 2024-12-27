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Posted 27 декабря, 14:42

Published 27 декабря, 14:42

Modified 27 декабря, 14:42

Updated 27 декабря, 14:42

Пропавшего два дня назад белгородца нашли погибшим

Пропавшего два дня назад белгородца нашли погибшим

27 декабря 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney.
Мужчина, о котором идёт речь, пропал в среду, 25 декабря. Спустя два дня волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что его нашли мёртвым.

53-летний житель города Валуйки пропал два дня назад. Никакой информации о его местонахождении известно не было. Других подробностей об обстоятельствах происшествия также не сообщается.

Напомним, что трагически завершились поиски ещё одного белгородца. Он пропал в Губкинском округе в августе, а был найден в сентябре.

Сейчас в Белгородской области уже почти полгода ищут 38-летнюю Марину Брендель (в девичестве Одинокова) и три месяца — 56-летнюю Татьяну Малахову (в девичестве Сороченкова). Обе до исчезновения жили в Старом Осколе.

В белгородском приграничье ищут пропавшего мужчину в чёрном
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Лиза Алерт#Валуйки#Белгород#Пропавший
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