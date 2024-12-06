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Posted 6 декабря, 08:40

Published 6 декабря, 08:40

Modified 6 декабря, 08:40

Updated 6 декабря, 08:40

В Белгородской области ищут пропавшую женщину

В Белгородской области три месяца ищут женщину с двумя сумками

6 декабря 2024, 08:40
Фото: страница отряда «Лиза Алерт» в соцсетях. В Белгородской области ищут пропавшую женщину
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Новости Старого Оскола
Местонахождение жительницы Старого Оскола неизвестно с 28 сентября. Информацию о пропавшей разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгородской области с 28 сентября не могут найти 56-летнюю Татьяну Малахову (фамилия в девичестве Сороченкова). Женщина жила в Старом Осколе.

Белгородка худощавого телосложения, рост — 165 см. Волосы у неё седые, а глаза — серые. В день исчезновения женщина была одета в светло-серую куртку, тёмную юбку и чёрные ботинки, на голове платок. С собой пропавшая могла взять две сумки.

Если вам что-то известно о местонахождении жительницы, свяжитесь с волонтёрами отряда «Лиза Алерт».

Пропавшая белгородкаПропавшая белгородка
Пропавшая белгородка. Фото: Лиза Алерт
Под Белгородом ищут пропавшую три дня назад женщину
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