В Белгородской области три месяца ищут женщину с двумя сумками

Posted 6 декабря, 08:40
Published 6 декабря, 08:40
Modified 6 декабря, 08:40
Updated 6 декабря, 08:40
В Белгородской области с 28 сентября не могут найти 56-летнюю Татьяну Малахову (фамилия в девичестве Сороченкова). Женщина жила в Старом Осколе.
Белгородка худощавого телосложения, рост — 165 см. Волосы у неё седые, а глаза — серые. В день исчезновения женщина была одета в светло-серую куртку, тёмную юбку и чёрные ботинки, на голове платок. С собой пропавшая могла взять две сумки.
Если вам что-то известно о местонахождении жительницы, свяжитесь с волонтёрами отряда «Лиза Алерт».