В Белгородской области три месяца ищут женщину с двумя сумками

Белгородка худощавого телосложения, рост — 165 см. Волосы у неё седые, а глаза — серые. В день исчезновения женщина была одета в светло-серую куртку, тёмную юбку и чёрные ботинки, на голове платок. С собой пропавшая могла взять две сумки.