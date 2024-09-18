Найден, погиб: белгородца, который пропал в августе, нашли мёртвым

Posted 18 сентября, 13:34
Published 18 сентября, 13:34
Modified 18 сентября, 13:34
Updated 18 сентября, 13:34
В конце августа в Губкинском округе Белгородской области пропал 54-летний местный житель. Его местонахождение не было известно с 24 числа.
Спустя больше чем три недели стало известно, что мужчина погиб. Об этом сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Остальные подробности не сообщаются.
Напомним, что сейчас до сих пор ищут 36-летнего Владислава Пенского из села Мандрово Валуйского городского округа, и 43-летнего старооскольца Евгения Кривошеева.