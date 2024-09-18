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Posted 18 сентября, 13:34

Published 18 сентября, 13:34

Modified 18 сентября, 13:34

Updated 18 сентября, 13:34

Пропавшего белгородца нашли погибшим

Найден, погиб: белгородца, который пропал в августе, нашли мёртвым

18 сентября 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney
Пропавшего белгородца нашли погибшим

Волонтёры сообщили о гибели пропавшего белгородца

Поиски 54-летнего жителя Губкинского округа Белгородской области завершились трагически. О его гибели сообщили представители добровольческого отряда «Лиза Алерт», но подробности произошедшего не разглашаются.

В конце августа в Губкинском округе Белгородской области пропал 54-летний местный житель. Его местонахождение не было известно с 24 числа.

Спустя больше чем три недели стало известно, что мужчина погиб. Об этом сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Остальные подробности не сообщаются.

Напомним, что сейчас до сих пор ищут 36-летнего Владислава Пенского из села Мандрово Валуйского городского округа, и 43-летнего старооскольца Евгения Кривошеева.

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