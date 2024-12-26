Совместный прием витаминов и добавок для кожи зимой

Витамин С (водорастворимый) рекомендуется принимать до еды, запивая водой. Это обеспечивает его наилучшее усвоение. Оптимально делать это в первой половине дня, чтобы поддержать обменные процессы организма.

Витамин Е (жирорастворимый) необходимо принимать после еды. Для его максимальной эффективности пища должна содержать жиры, которые помогают витамину усваиваться. Употребление натощак не рекомендуется.

Витамин D желательно принимать утром, сразу после завтрака. Еда должна включать полезные жиры для лучшего усвоения витамина. Важно отметить, что витамин D и витамин Е лучше не принимать вместе, так как это может повлиять на их действие.