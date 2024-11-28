Секреты роскошных волос: какие витамины спасут их после зимы?

Проблемы с волосами могут быть связаны с нехваткой так называемых «витаминов красоты» — A, E, C, биотина. Их дефицит истощает волосы, замедляет их рост и снижает эластичность. Частые ОРВИ и лечение антибиотиками дополнительно нарушают обмен веществ. Организму нужно время на восстановление, и в этот период волосы выпадают сильнее обычного.