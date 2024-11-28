Шелушение зимой? Эти витамины необходимы для идеальной кожи

Posted 28 ноября, 17:15
Published 28 ноября, 17:15
Modified 28 ноября, 17:18
Updated 28 ноября, 17:18
Зимой кожа становится более уязвимой из-за холода и сухости воздуха: большинство женщин замечают, что в это время кожа рук шелушится, краснеет и сохнет.
Зимой кожа теряет влагу гораздо быстрее. На улице холодный воздух, что вызывает сужение кровеносных сосудов и уменьшение притока крови к коже, а также способствует нарушению нормального функционирования сальных желез. В помещении, где работают обогреватели, воздух становится ещё более сухим.
В таких условиях естественная барьерная функция кожи ослабевает, и её способность удерживать влагу нарушается. Это приводит к обезвоживанию, образованию мелких трещинок и шелушению. Из-за этого кожа начинает стареть быстрее. К тому же, замедляется процесс обновления клеток кожи, и отмершие клетки не удаляются достаточно быстро.
Витамины оказывают мощное влияние на состояние кожи. Они не только защищают её от внешних повреждений, но и помогают восстанавливать естественные функции увлажнения и защиты. Они активируют клеточные процессы, регулируют уровень коллагена и укрепляют сосуды, улучшая циркуляцию крови. Их регулярное поступление в организм помогает коже быть более устойчивой к агрессивному воздействию холода и сухого воздуха.
Токоферол — мощный антиоксидант, защищающий кожу от свободных радикалов и замедляющий старение. Он улучшает циркуляцию крови, удерживает влагу и поддерживает кожу увлажнённой, что особенно важно зимой. Витамин E также улучшает эластичность кожи и снимает воспаления.
Витамин C стимулирует выработку коллагена, придавая коже упругость и эластичность. Он помогает бороться с воспалениями, ускоряет заживление повреждений и поддерживает ровный тон кожи, что важно в холодное время года.
Ретинол способствует обновлению клеток, устраняя сухость и улучшая текстуру кожи. Он помогает сбалансировать работу сальных желез и поддерживает нужный уровень увлажнённости, улучшая упругость и сияние кожи.
Витамины группы B (B2, B3, B5, B6, B7) помогают удерживать влагу в коже и поддерживают её структуру. Особенно полезны B3 (ниацинамид) и B5 (пантотеновая кислота), которые уменьшают воспаления, ускоряют заживление и укрепляют защитный барьер кожи.
Чтобы обеспечить кожу необходимыми витаминами, важно включать в рацион продукты, которые богаты этими веществами. Например, витамин E содержится в орехах, семенах (подсолнечник, тыква), растительных маслах (оливковое, льняное), а также в авокадо. Витамин C можно найти в цитрусовых, киви, болгарском перце, ягодах (особенно в черной смородине и шиповнике). Витамин A в большом количестве присутствует в моркови, сладком картофеле, тыкве, а также в зелёных листьях и шпинате.
Витамины группы B можно найти в рыбе, мясе, молочных продуктах, бобовых, орехах и цельнозерновых продуктах.
Если вы не получаете достаточное количество витаминов через питание, можно использовать добавки. Для борьбы с сухостью и шелушением кожи подойдут комплексы, содержащие витамины E, C, A, D и группы B. На рынке также есть добавки с омега-3 жирными кислотами, которые помогут улучшить состояние кожи и способствуют её увлажнению.
При выборе добавок важно обратить внимание на состав и дозировку. Лучше всего выбирать натуральные комплексы с биодоступными формами витаминов, которые будут усваиваться организмом.
Чтобы витамины оказали максимальную пользу, важно соблюдать рекомендованные дозировки.
Витамины А и Е нужно принимать с полезными жирами. Дозировка витамина А: 700-800 мкг, но не более 3000 мкг в сутки. Дозировка витамина Е: 15 мкг в сутки, по рекомендации врача можно поднять до 200 мкг.
Витамин С следует принимать утром или днём после еды. Дозировка: 75–90 мг в сутки, до 2000 мг при потребности. При больших количествах можно разделить на два приёма.
Витамины группы B нужно принимать согласно инструкции на упаковке или рекомендациям врача, чтобы обеспечить их правильное усвоение. Дозировка:
Для максимального эффекта рекомендуется сочетать приём витаминов с наружным уходом. Кремы и сыворотки с витаминами C и E помогают улучшить увлажнение и защищают кожу от негативных воздействий внешней среды. Кремы с ретинолом способствуют восстановлению и регенерации клеток кожи, улучшая её текстуру.
Для предотвращения сухости и шелушения кожи важно поддерживать уровень витаминов в организме на постоянном уровне. Регулярный прием витаминов помогает укрепить защитные функции кожи и восстановить её барьерные свойства.
Если кожа продолжает страдать от сухости, воспалений или других проблем, несмотря на использование витаминов, стоит обратиться к дерматологу. Специалист может порекомендовать индивидуальные средства ухода или провести диагностику, чтобы исключить более серьёзные проблемы с кожей.
Источникики: emc-beauty.ru, ckbran.ru, mag.103.by, medcentr-setmed.ru, dzhmao.ru