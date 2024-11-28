Шелушение зимой? Эти витамины необходимы для идеальной кожи

Чтобы обеспечить кожу необходимыми витаминами, важно включать в рацион продукты, которые богаты этими веществами. Например, витамин E содержится в орехах, семенах (подсолнечник, тыква), растительных маслах (оливковое, льняное), а также в авокадо. Витамин C можно найти в цитрусовых, киви, болгарском перце, ягодах (особенно в черной смородине и шиповнике). Витамин A в большом количестве присутствует в моркови, сладком картофеле, тыкве, а также в зелёных листьях и шпинате.