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Posted 28 ноября, 17:15

Published 28 ноября, 17:15

Modified 28 ноября, 17:18

Updated 28 ноября, 17:18

Шелушение зимой? Эти витамины необходимы для идеальной кожи

Шелушение зимой? Эти витамины необходимы для идеальной кожи

28 ноября 2024, 17:15
Фото: ru.freepik.com.
Зима приносит не только снежные пейзажи, но и заметное ухудшение состояния кожи. Многие сталкиваются с сухостью, шелушением и даже раздражением кожных покровов. Одним из важнейших аспектов ухода за кожей в холода является поддержание её увлажненности и защиты, особенно с помощью витаминов.

Почему зимой кожа становится сухой и склонной к шелушению

Зимой кожа становится более уязвимой из-за холода и сухости воздуха: большинство женщин замечают, что в это время кожа рук шелушится, краснеет и сохнет.

Влияние холода и сухого воздуха

Зимой кожа теряет влагу гораздо быстрее. На улице холодный воздух, что вызывает сужение кровеносных сосудов и уменьшение притока крови к коже, а также способствует нарушению нормального функционирования сальных желез. В помещении, где работают обогреватели, воздух становится ещё более сухим.

В таких условиях естественная барьерная функция кожи ослабевает, и её способность удерживать влагу нарушается. Это приводит к обезвоживанию, образованию мелких трещинок и шелушению. Из-за этого кожа начинает стареть быстрее. К тому же, замедляется процесс обновления клеток кожи, и отмершие клетки не удаляются достаточно быстро.

Роль витаминов в увлажнении и защите кожи

Витамины оказывают мощное влияние на состояние кожи. Они не только защищают её от внешних повреждений, но и помогают восстанавливать естественные функции увлажнения и защиты. Они активируют клеточные процессы, регулируют уровень коллагена и укрепляют сосуды, улучшая циркуляцию крови. Их регулярное поступление в организм помогает коже быть более устойчивой к агрессивному воздействию холода и сухого воздуха.

Фото: ru.freepik.com

Основные витамины для увлажнения и защиты кожи

Витамин E

Токоферол — мощный антиоксидант, защищающий кожу от свободных радикалов и замедляющий старение. Он улучшает циркуляцию крови, удерживает влагу и поддерживает кожу увлажнённой, что особенно важно зимой. Витамин E также улучшает эластичность кожи и снимает воспаления.

Витамин C

Витамин C стимулирует выработку коллагена, придавая коже упругость и эластичность. Он помогает бороться с воспалениями, ускоряет заживление повреждений и поддерживает ровный тон кожи, что важно в холодное время года.

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Витамин A (ретинол)

Ретинол способствует обновлению клеток, устраняя сухость и улучшая текстуру кожи. Он помогает сбалансировать работу сальных желез и поддерживает нужный уровень увлажнённости, улучшая упругость и сияние кожи.

Витамины группы B

Витамины группы B (B2, B3, B5, B6, B7) помогают удерживать влагу в коже и поддерживают её структуру. Особенно полезны B3 (ниацинамид) и B5 (пантотеновая кислота), которые уменьшают воспаления, ускоряют заживление и укрепляют защитный барьер кожи.

Фото: ru.freepik.com

Продукты и добавки для улучшения состояния кожи

Лучшие источники витаминов

Чтобы обеспечить кожу необходимыми витаминами, важно включать в рацион продукты, которые богаты этими веществами. Например, витамин E содержится в орехах, семенах (подсолнечник, тыква), растительных маслах (оливковое, льняное), а также в авокадо. Витамин C можно найти в цитрусовых, киви, болгарском перце, ягодах (особенно в черной смородине и шиповнике). Витамин A в большом количестве присутствует в моркови, сладком картофеле, тыкве, а также в зелёных листьях и шпинате.

Витамины группы B можно найти в рыбе, мясе, молочных продуктах, бобовых, орехах и цельнозерновых продуктах.

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Как выбрать добавки для борьбы с сухостью кожи

Если вы не получаете достаточное количество витаминов через питание, можно использовать добавки. Для борьбы с сухостью и шелушением кожи подойдут комплексы, содержащие витамины E, C, A, D и группы B. На рынке также есть добавки с омега-3 жирными кислотами, которые помогут улучшить состояние кожи и способствуют её увлажнению.

При выборе добавок важно обратить внимание на состав и дозировку. Лучше всего выбирать натуральные комплексы с биодоступными формами витаминов, которые будут усваиваться организмом.

Фото: ru.freepik.com

Советы по приему витаминов зимой

Оптимальные дозировки и режим приема

Чтобы витамины оказали максимальную пользу, важно соблюдать рекомендованные дозировки.

Витамины А и Е нужно принимать с полезными жирами. Дозировка витамина А: 700-800 мкг, но не более 3000 мкг в сутки. Дозировка витамина Е: 15 мкг в сутки, по рекомендации врача можно поднять до 200 мкг.

Витамин С следует принимать утром или днём после еды. Дозировка: 75–90 мг в сутки, до 2000 мг при потребности. При больших количествах можно разделить на два приёма.

Витамины группы B нужно принимать согласно инструкции на упаковке или рекомендациям врача, чтобы обеспечить их правильное усвоение. Дозировка:

  • B1: 1,1–1,2 мг
  • B2: 1,1–1,3 мг
  • B3: 14–16 мг
  • B6: 1,3–2,0 мг
  • B12: 2,4 мкг

Сочетание с косметическими средствами

Для максимального эффекта рекомендуется сочетать приём витаминов с наружным уходом. Кремы и сыворотки с витаминами C и E помогают улучшить увлажнение и защищают кожу от негативных воздействий внешней среды. Кремы с ретинолом способствуют восстановлению и регенерации клеток кожи, улучшая её текстуру.

Фото: ru.freepik.com

Профилактика зимней сухости и шелушения

Регулярный прием витаминов

Для предотвращения сухости и шелушения кожи важно поддерживать уровень витаминов в организме на постоянном уровне. Регулярный прием витаминов помогает укрепить защитные функции кожи и восстановить её барьерные свойства.

Когда нужна помощь дерматолога

Если кожа продолжает страдать от сухости, воспалений или других проблем, несмотря на использование витаминов, стоит обратиться к дерматологу. Специалист может порекомендовать индивидуальные средства ухода или провести диагностику, чтобы исключить более серьёзные проблемы с кожей.

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