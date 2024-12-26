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Posted 26 декабря, 09:21

Published 26 декабря, 09:21

Modified 26 декабря, 09:21

Updated 26 декабря, 09:21

С начала года 1,8 тысячи белгородцев получили «спортивный» налоговый вычет

Как белгородцы могут получить «спортивный» налоговый вычет?

26 декабря 2024, 09:21
Фото: 1MI.

С начала года 1,8 тысячи белгородцев получили «спортивный» налоговый вычет

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Новости Белгорода
«Спортивный» налоговый вычет — это социальный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за занятия в тренажёрном зале и оплату других физкультурно-оздоровительных мероприятий. Журналисты Бел.Ру выяснили, как получить «спортивный» налоговый вычет белгородцам.

Что такое «спортивный» налоговый вычет

Согласно постановлению правительства РФ, с 2022 года граждане России получили возможность воспользоваться новым видом налогового вычета — «спортивным». Этот механизм позволяет уменьшить сумму налога, подлежащего уплате, или вернуть часть уже уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, государство поддерживает граждан в их стремлении вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Перечень услуг, оплата которых даёт право на «спортивный» вычет, включает в себя физкультурно-оздоровительные услуги, участие в физкультурных мероприятиях, разработку тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если гражданин обращался в организации, предоставляющие такие услуги, и оплачивал их, он может заявить эти расходы к налоговому вычету.

Например, если человек приобрёл абонемент в фитнес-центр или бассейн, он может получить налоговый вычет на сумму до 15,6 тыс. рублей, что составляет 13% от максимальной суммы годовых затрат на физкультуру и спорт в размере 120 тыс. рублей. Чтобы воспользоваться этим вычетом, налогоплательщики должны заявить свои расходы на физкультуру и спорт, понесённые в отчётном году.

Сколько белгородцев получили «спортивный» налоговый вычет

Как рассказали Бел.Ру в региональном правительстве, согласно данным статистической налоговой отчётности ФНС России, «спортивный» налоговый вычет (СНВ) в прошлом году получили 1233 белгородца, а на 1 августа текущего года — 1772. Общая сумма выплат по СНВ по суммам, уплаченным за физкультурно-оздоровительные услуги за 2023 год, составила 35,89 млн руб., а на 1 августа 2024 года — 53,13 млн руб.

Как ранее сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в числе соседних регионов на первом месте по количеству получателей налогового вычета оказалась Воронежская область, где в этом году зарегистрировали 2156 человек, что значительно больше по сравнению с 1644 в прошлом году. Белгородская область заняла вторую позицию, а Курская область в 2024 году переместилась на третье место.

1772 налоговых вычета — это, на мой взгляд, крайне низкий показатель. Почему так происходит? Я считаю, что причина кроется в недостатке информации среди населения. Людей, активно занимающихся спортом и инвестирующих в своё здоровье, гораздо больше. Утверждать, что кому-то не нужны деньги, было бы неверно. Это говорит о том, что у людей нет необходимых сведений. Государство предоставляет возможность сэкономить, но мы не информируем граждан, что приводит к разрыву.
Вячеслав Гладков

Губернатор предложил размещать информацию о возможности получения спортивного налогового вычета на обратной стороне квитанций за коммунальные услуги. К концу 2025 года он поставил цель увеличить число получателей «спортивного» налогового вычета среди белгородцев до «по крайней мере пяти тысяч».

Условия

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, претендовать на получение социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги можно в том случае, если услуги оказали организации или индивидуальные предприниматели, включённые в соответствующий список. При этом перечень компаний или ИП должен быть сформирован на соответствующий налоговый период.

Кроме этого, у организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве основного вида экономической деятельности должна быть указана деятельность в области физической культуры и спорта.

Перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей на соответствующий год размещается на официальных сайтах Министерства спорта Российской Федерации и министерства спорта Белгородской области.

Как получить «спортивный» налоговый вычет

Социальный налоговый вычет можно получить, обратившись в налоговую инспекцию по месту жительства либо через работодателя, а также через личный кабинет на сайте ФНС.

Список документов

При обращении в налоговую инспекцию необходимо:

  • заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ);
  • подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение вычета (копию договора на оказание услуг и кассовый чек);
  • представить заполненную налоговую декларацию и копии подтверждающих документов в налоговый орган по месту жительства.

Для получения социального вычета у работодателя необходимо:

  • подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение вычета по произведённым расходам (копию договора и кассовый чек);
  • представить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет с приложением копий документов;
  • по истечении 30 календарных дней получить в налоговой уведомление о праве на вычет;
  • представить выданное налоговой уведомление работодателю, которое станет основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых физлицу доходов.

Кто может получить вычет

Вычет можно получить как самому налогоплательщику, так и его детям (в том числе усыновлённым) в возрасте до 18 лет (до 24 лет), если дети (в том числе усыновлённые) учатся очно.

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