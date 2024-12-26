Как белгородцы могут получить «спортивный» налоговый вычет?

Posted 26 декабря, 09:21
Published 26 декабря, 09:21
Modified 26 декабря, 09:21
Updated 26 декабря, 09:21
Согласно постановлению правительства РФ, с 2022 года граждане России получили возможность воспользоваться новым видом налогового вычета — «спортивным». Этот механизм позволяет уменьшить сумму налога, подлежащего уплате, или вернуть часть уже уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, государство поддерживает граждан в их стремлении вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
Перечень услуг, оплата которых даёт право на «спортивный» вычет, включает в себя физкультурно-оздоровительные услуги, участие в физкультурных мероприятиях, разработку тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если гражданин обращался в организации, предоставляющие такие услуги, и оплачивал их, он может заявить эти расходы к налоговому вычету.
Например, если человек приобрёл абонемент в фитнес-центр или бассейн, он может получить налоговый вычет на сумму до 15,6 тыс. рублей, что составляет 13% от максимальной суммы годовых затрат на физкультуру и спорт в размере 120 тыс. рублей. Чтобы воспользоваться этим вычетом, налогоплательщики должны заявить свои расходы на физкультуру и спорт, понесённые в отчётном году.
Как рассказали Бел.Ру в региональном правительстве, согласно данным статистической налоговой отчётности ФНС России, «спортивный» налоговый вычет (СНВ) в прошлом году получили 1233 белгородца, а на 1 августа текущего года — 1772. Общая сумма выплат по СНВ по суммам, уплаченным за физкультурно-оздоровительные услуги за 2023 год, составила 35,89 млн руб., а на 1 августа 2024 года — 53,13 млн руб.
Как ранее сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в числе соседних регионов на первом месте по количеству получателей налогового вычета оказалась Воронежская область, где в этом году зарегистрировали 2156 человек, что значительно больше по сравнению с 1644 в прошлом году. Белгородская область заняла вторую позицию, а Курская область в 2024 году переместилась на третье место.
1772 налоговых вычета — это, на мой взгляд, крайне низкий показатель. Почему так происходит? Я считаю, что причина кроется в недостатке информации среди населения. Людей, активно занимающихся спортом и инвестирующих в своё здоровье, гораздо больше. Утверждать, что кому-то не нужны деньги, было бы неверно. Это говорит о том, что у людей нет необходимых сведений. Государство предоставляет возможность сэкономить, но мы не информируем граждан, что приводит к разрыву.
Вячеслав Гладков
Губернатор предложил размещать информацию о возможности получения спортивного налогового вычета на обратной стороне квитанций за коммунальные услуги. К концу 2025 года он поставил цель увеличить число получателей «спортивного» налогового вычета среди белгородцев до «по крайней мере пяти тысяч».
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, претендовать на получение социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги можно в том случае, если услуги оказали организации или индивидуальные предприниматели, включённые в соответствующий список. При этом перечень компаний или ИП должен быть сформирован на соответствующий налоговый период.
Кроме этого, у организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве основного вида экономической деятельности должна быть указана деятельность в области физической культуры и спорта.
Перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей на соответствующий год размещается на официальных сайтах Министерства спорта Российской Федерации и министерства спорта Белгородской области.
Социальный налоговый вычет можно получить, обратившись в налоговую инспекцию по месту жительства либо через работодателя, а также через личный кабинет на сайте ФНС.
При обращении в налоговую инспекцию необходимо:
Для получения социального вычета у работодателя необходимо:
Вычет можно получить как самому налогоплательщику, так и его детям (в том числе усыновлённым) в возрасте до 18 лет (до 24 лет), если дети (в том числе усыновлённые) учатся очно.