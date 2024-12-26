Как белгородцы могут получить «спортивный» налоговый вычет?

Например, если человек приобрёл абонемент в фитнес-центр или бассейн, он может получить налоговый вычет на сумму до 15,6 тыс. рублей, что составляет 13% от максимальной суммы годовых затрат на физкультуру и спорт в размере 120 тыс. рублей. Чтобы воспользоваться этим вычетом, налогоплательщики должны заявить свои расходы на физкультуру и спорт, понесённые в отчётном году.