Россияне готовы платить налог с доходов по вкладам: результаты опроса ВТБ

На сегодняшний день вклады имеются у 67% опрошенных. Большинство предпочитают открывать депозиты в одном банке (44%) или в двух-трех (52%). Наиболее популярны вклады на срок от полугода до года, их выбирают 42% респондентов, так как такие депозиты предлагают наиболее выгодные условия. Вклады на 2–3 месяца оформляют более трети участников опроса, а 16% россиян предпочитают долгосрочные депозиты сроком более года, ориентируясь на формирование накоплений на будущее.