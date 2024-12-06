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Posted 6 декабря, 13:50

Published 6 декабря, 13:50

Modified 6 декабря, 13:50

Updated 6 декабря, 13:50

Россияне готовы платить налог с доходов по вкладам: результаты опроса ВТБ

Россияне готовы платить налог с доходов по вкладам: результаты опроса ВТБ

6 декабря 2024, 13:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Деньги
Почти половина россиян готовы платить налог с доходов по вкладам, а 81% знают о его необходимости. При этом большинство выбирают депозиты на срок от полугода до года, чтобы получить лучшие условия. ВТБ напоминает: налог платится только с процентов, превышающих вычет в 150 тысяч рублей.

Почти половина россиян (48%) не рассматривает необходимость уплаты налога как препятствие для открытия вклада. Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Большинство граждан (81%) знают о налоге на доходы по вкладам и учитывают эту информацию (75%) при принятии решения об открытии депозита.

На сегодняшний день вклады имеются у 67% опрошенных. Большинство предпочитают открывать депозиты в одном банке (44%) или в двух-трех (52%). Наиболее популярны вклады на срок от полугода до года, их выбирают 42% респондентов, так как такие депозиты предлагают наиболее выгодные условия. Вклады на 2–3 месяца оформляют более трети участников опроса, а 16% россиян предпочитают долгосрочные депозиты сроком более года, ориентируясь на формирование накоплений на будущее.

Налог на доходы от вкладов — важная часть управления сбережениями. Однако процесс уплаты упрощен: Федеральная налоговая служба самостоятельно рассчитывает сумму налога на основе данных от банков и отправляет уведомление налогоплательщику через личный кабинет.

Треть участников опроса заявили, что их доходы не достигают уровня, при котором налог на проценты по вкладам подлежит уплате. Еще 29% респондентов следят за налоговыми нововведениями и учитывают их при планировании своих финансов.

ВТБ обращает внимание на то, что при подсчете итогового дохода с депозитов клиенту необходимо учитывать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который взимается исключительно с начисленных процентов. В 2023 году действует налоговый вычет в размере 150 тысяч рублей. Суммы, превышающие этот порог, облагаются налогом по ставке 13%, а для лиц с совокупным годовым доходом свыше 5 миллионов рублей — 15%.

*Опрос был проведен с 16 по 25 ноября среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

Аналитики считают, что наличные сбережения россиян достигли исторического минимума
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