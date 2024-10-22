Большинство жителей ЦФО ожидают повышения ставок по вкладам

Каждый второй участник опроса (55%) полагает, что до конца года ставки по вкладам могут еще вырасти. Каждый пятый респондент считает, что ставки останутся на прежнем уровне, и лишь 7% предполагают их снижение. При этом более половины опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и догнать инфляцию. Четверть респондентов не согласны с этим утверждением.