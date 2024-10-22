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Posted 22 октября, 13:44

Published 22 октября, 13:44

Modified 22 октября, 13:46

Updated 22 октября, 13:46

Большинство жителей ЦФО ожидают повышения ставок по вкладам

Большинство жителей ЦФО ожидают повышения ставок по вкладам

22 октября 2024, 13:44
Фото: 1MI
55% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и МО) полагают, что ставки по вкладам еще вырастут до конца года, — таковы результаты опроса проведенного специалистами ВТБ*.

При этом 63% опрошенных в ЦФО уверены, что высокие ставки по вкладам помогут не только сохранить сбережения, но и обогнать инфляцию.

Более половины (55%) участников опроса в 2024 году открыли вклады в банках, где раньше не держали сбережений. При этом треть жителей ЦФО доверяют свои сбережения одному банку, 43% хранят сбережения в 2-3 банках, у 4% респондентов средств распределены по четырем и более организациям. Каждый пятый опрошенный не имеет сбережений в банках вовсе.

Распределяют средства на вкладах по разным банкам в поисках выгодных условий и ставок 75% респондентов из ЦФО. Пользуются программами лояльности в разных банках 41% опрошенных. Каждый третий сказал, что распределяет средства по нескольким финансовым организациям, чтобы не превышать сумму застрахованного вклада. При выборе банка для размещения своих накоплений жители ЦФО руководствуются условиями самого вклада и надежностью банка — об этом заявили 66% и 63% участников опроса.

Каждый второй участник опроса (55%) полагает, что до конца года ставки по вкладам могут еще вырасти. Каждый пятый респондент считает, что ставки останутся на прежнем уровне, и лишь 7% предполагают их снижение. При этом более половины опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и догнать инфляцию. Четверть респондентов не согласны с этим утверждением.

*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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