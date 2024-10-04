Крупные банки повышают ставки по вкладам

ВТБ, в свою очередь, сообщил о повышении ставок как для рублевых, так и для юаньских вкладов. Максимальная доходность по вкладам теперь достигает 21%. Для накопительного счёта ставка составляет 20% для новых клиентов и 18% для остальных, тогда как максимальная ставка в юанях составляет 8%.