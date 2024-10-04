Крупные банки повышают ставки по вкладам

Posted 4 октября, 13:55
Published 4 октября, 13:55
Modified 4 октября, 13:57
Updated 4 октября, 13:57
Сбер обновил условия для своих премиальных клиентов и представил новый вклад для категории «Сберпервый», предлагая ставки до 16,5% на срок три месяца.
Газпромбанк также увеличил процентные ставки по вкладам на сроки от трех до семи месяцев. Теперь клиенты могут получить доходность до 20,5% годовых, включая надбавки, даже на коротких сроках. Ставка по накопительному счету возросла до 17% годовых при соблюдении минимального остатка.
ВТБ, в свою очередь, сообщил о повышении ставок как для рублевых, так и для юаньских вкладов. Максимальная доходность по вкладам теперь достигает 21%. Для накопительного счёта ставка составляет 20% для новых клиентов и 18% для остальных, тогда как максимальная ставка в юанях составляет 8%.
«В этом году ставки по депозитам растут беспрецедентно быстро, а вкладчики фиксируют рекордную доходность. Клиенты активно выбирают сразу несколько инструментов для сбережений и максимизируют прибыль. На рынке время вкладчика с рекордными ставками и полным арсеналом инструментов для достижения финансовых целей или диверсификации сбережений», — прокомментировал тенденции заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, его слова приводятся в сообщении банка.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров в октябре. Ранее Центробанк уже поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 19% годовых, указывая на высокое инфляционное давление, которое, по прогнозам, может превысить июльский диапазон 6,5-7% к концу 2024 года.