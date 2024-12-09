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Posted 9 декабря, 19:13

Published 9 декабря, 19:13

Modified 9 декабря, 19:15

Updated 9 декабря, 19:15

Социальные выплаты

Как пойти в спортзал и заработать? Теперь об этом белгородцам «расскажут» платёжки

9 декабря 2024, 19:13
Фото: 1MI. Социальные выплаты

На квитанциях для белгородцев сообщат о налоговых вычетах за занятия спортом

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Новости Белгорода
За 2024 года в Белгородской области налоговый вычет за занятия спортом получили более полутора тысяч человек на общую сумму в 53,13 млн рублей. На 2025 год поставили задачу — увеличить число получающих «спортивный» налоговый вычет до 5 тыс. Как его получить, могут начать печатать на квитанциях.

В 2022 году у россиян появилась возможность получать «спортивный» налоговый вычет за занятия спортом. Для этого необходимо иметь фактическое подтверждение трат на приобретение подобных услуг. Например, оплата занятий в спортивном зале.

В 2023 году такой возможностью воспользовались 1233 белгородца, а общая сумма СНВ составила 35,89 млн рублей. В 2024 году эта сумма составила 53,13 млн руб на 1772 человека.

Среди соседей по показателям вперёд вышла Воронежская область — в текущем году количество получателей вычета составило 2156 человек. В прошлом году — 1644. Так, Белгородская область оказалась на втором месте, Курская в 2024 году поменялась с Белгородской местами и заняла третье место.

«1772 налогового вычета. Мне кажется, что это катастрофически мало. Почему? С моей точки зрения, это происходит из-за того, что нет информации у людей. Людей, систематически занимающихся спортом и тратящих на себя и своё здоровье деньги, гораздо больше. Сказать, что кому-то не нужны деньги, это точно неправильно. Значит, у людей нет информации. Государство даёт возможность сэкономить, а мы не предоставляем информацию и у нас происходит разрыв», — высказал мнение по этому поводу Вячеслав Гладков.

Губернатор предложил размещать информацию о возможности получения СНВ на оборотной стороне квитанций об оплате коммунальных услуг. К концу 2025 года получателей «спортивного» налогового вычета среди белгородцев должно насчитываться «хотя бы пять тысяч». Такую цель поставил глава региона.

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