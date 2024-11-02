Областной водоканал заплатит «налог за вред природе» за неработающее предприятие

Posted 2 ноября, 12:44
Published 2 ноября, 12:44
Modified 2 ноября, 12:46
Updated 2 ноября, 12:46
Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил полностью иск Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора к ГУП «Белоблводоканал». Причиной иска послужило негативное воздействие на окружающую среду.
Управлению удалось отсудить 3,4 млн рублей. Водоканал может обжаловать решение в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Как выяснили в суде, ГУП «Старооскольский водоканал» не заплатил за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). По декларации по плате НВОС за 2022 год средства не перевели, поэтому у предприятия образовался долг в размере 3,4 млн рублей. Начисляют его за объекты «Городские очистные сооружения Старого Оскола» и «очистные сооружения села Монаково».
Но 1 февраля 2024 завершилась реорганизация «Старооскольского водоканала» в форме присоединения к «Белоблводоканалу». Так как по Гражданскому кодексу РФ при присоединении юрлица к другому юрлицу к последнему переходят права и обязанности первого, долг за НВОС перейдёт областному водоканалу.