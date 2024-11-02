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Posted 2 ноября, 12:44

Published 2 ноября, 12:44

Modified 2 ноября, 12:46

Updated 2 ноября, 12:46

Областной водоканал заплатит «налог за вред природе» за неработающее предприятие

Областной водоканал заплатит «налог за вред природе» за неработающее предприятие

2 ноября 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney.
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Новости Белгорода
После реорганизации старооскольского водоканала его долги перешли областному водоканалу. Из-за долга управление Росприроднадзора подало в суд, чтобы получить плату за НВОС, вместо настоящего должника заплатит «Белоблводоканал».

Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил полностью иск Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора к ГУП «Белоблводоканал». Причиной иска послужило негативное воздействие на окружающую среду.

Управлению удалось отсудить 3,4 млн рублей. Водоканал может обжаловать решение в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Как выяснили в суде, ГУП «Старооскольский водоканал» не заплатил за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). По декларации по плате НВОС за 2022 год средства не перевели, поэтому у предприятия образовался долг в размере 3,4 млн рублей. Начисляют его за объекты «Городские очистные сооружения Старого Оскола» и «очистные сооружения села Монаково».

Но 1 февраля 2024 завершилась реорганизация «Старооскольского водоканала» в форме присоединения к «Белоблводоканалу». Так как по Гражданскому кодексу РФ при присоединении юрлица к другому юрлицу к последнему переходят права и обязанности первого, долг за НВОС перейдёт областному водоканалу.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Арбитражный суд#Новости Белгорода#Белгород#Белоблводоканал#Росприроднадзор
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