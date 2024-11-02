Областной водоканал заплатит «налог за вред природе» за неработающее предприятие

Как выяснили в суде, ГУП «Старооскольский водоканал» не заплатил за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). По декларации по плате НВОС за 2022 год средства не перевели, поэтому у предприятия образовался долг в размере 3,4 млн рублей. Начисляют его за объекты «Городские очистные сооружения Старого Оскола» и «очистные сооружения села Монаково».