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Posted 8 ноября, 10:19

Published 8 ноября, 10:19

Modified 8 ноября, 10:21

Updated 8 ноября, 10:21

Диабет и похудение

«Оземпика» нет — что придёт ему на замену и будет ли полезно?

8 ноября 2024, 10:19
Фото: Kandinsky. Диабет и похудение

В России начали выпускать аналоги препарата для диабетиков «Оземпик»

Сюжет
Медицина
После ухода «Оземпика» с российского рынка ООО «Герофарм» получил разрешение на производство по тем же методикам своего препарата, несмотря на зарегистрированный патент датской фармкомпании.

«Оземпик» от фармакологической компании Novo Nordisk к концу прошлого года практически полностью исчез с российского рынка лекарственных препаратов. Датская фармкомпания весной 2023 года официально заявила, что прекращает поставку препарата для диабетиков в Россию. Стоит отметить, что сегмалутид, т. е. действующее вещество «Оземпика», включен в актуальный список ЖНВЛП — жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Кроме того, количество оставшегося «Оземпика» в РФ быстро сократилось и из-за того, что его стали массово использовать в качестве средства для похудения. В том числе в зарубежных странах. Встал вопрос о разработке отечественного аналога. Этим занялось питерское ООО «Герофарм». Испытания начались летом 2023 года.

Патент датской компании продлится до 2035 года, но из-за необходимости лекарства в РФ «Герофарм» получил принудительное разрешение на производство.

«Оземпик»: поможет ли препарат похудеть и какие могут быть последствия для здоровья?
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Отечественная разработка на основе из Поднебесной

Российский аналог «Оземпика» получил название «Семавик». Как заявлял производитель, для покупки препарат станет доступен в ноябре. Однако его уже можно найти в аптеках. В том числе для использования лекарства для похудения. Об этом сообщило РБК. Продаётся «Семавик» строго по рецепту, но это не исключает возможных «чёрных» сделок купли-продажи.

Действующее вещество у обоих лекарственных средств одно — семаглутид. Причём фармсубстанцию российский производитель закупает в Китае. Создано оно искусственным путём и работает по принципу лептина. Препарат вводится подкожно.

Как действует семаглутид?

Лептин — это гормон, который вырабатывается в организме и отвечает за чувство насыщения. При приёме препарата содержание лептина в организме увеличивается, поэтому желание перекусить за компанию или от скуки в основном пропадает. Также уменьшается количество съедаемых порций и поглощаемых калорий.

Как следствие — повышение активности расщепления жиров. Данный принцип действия лекарства на организм помогает больным диабетом 2-го типа, как утверждает компания, понизить уровень глюкозы. Таким образом снижается вес, от избытка которого как раз и страдают диабетики 2-го типа.

В основном людям знаком диабет 1-го типа, когда организм не может самостоятельно вырабатывать инсулин, который тоже участвует в процессе расщепления жиров. Вышеуказанный тип отличается тем, что может выработать инсулин самостоятельно, но усвоить его не получается из-за возникновения к нему резистентности, поэтому и повышается глюкоза вместе с лишним весом, согласно объяснению «Герофарм». Происходит серьёзное нарушение метаболизма.

Подкожное введение препаратаПодкожное введение препарата
Отличие СД 2-го типа от СД 1-го типаОтличие СД 2-го типа от СД 1-го типа
Подкожное введение препарата. Фото: 1MI

Что говорят о препарате использовавшие его люди?

Основное

На многих сайтах и социальных сетях худеющие и диабетики оставляют отзывы и истории о своём опыте приёма «Семавика». Стоит отметить, что многие стали относиться к использованию подобного «Оземпику» препарата осторожнее и указывают в первых же предложениях на то, что перед его применением обязательна консультация с врачом, чтобы подобрать дозировку и выяснить, поможет ли он вообще или нанесёт вред организму. Вероятно, что из-за примеров последствий датского средства об этом начали чаще задумываться.

На сайтах с отзывами в открытом доступе и соцсетях диабетики отмечают в основном улучшение состояния и сброс веса. Но попадаются и заявления об отсутствии какого-либо эффекта.

Отзывы к «Семавику»Отзывы к «Семавику»
Отзывы к «Семавику»Отзывы к «Семавику»
Отзывы к «Семавику». Фото: otzovik.com

К тому же, как отметила врач дерматоонколог, косметолог и трихолог Светлана Ефремова, рассказывая журналистке Бел.Ру об «Оземпике», стоит помнить о том, что в 100% случаев, если не сбалансировать своё питание и пренебрегать физическими нагрузками, произойдёт откат и вес вернётся. Иногда даже в большем объёме.

Отзыв, «Семавик»Отзыв, «Семавик»
Отзыв, «Семавик». Фото: otzovik.com

Побочные действия

По принципу действия данное антидиабетическое средство дольше поддерживает ощущение сытости из-за того, что и пища задерживается в желудке дольше, чем обычно, т. е. испражнение замедляется, как и усвоение питательных веществ.

Инна Ремешило, заведующая отделом организации медицинской профилактики Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, объяснила, что влияние препарата на важную эндокринную систему может индивидуально запустить необратимые либо крайне негативные процессы:

  • отказ организма от самостоятельного выделения сегмалутида;
  • панкреатит;
  • паралич желудка;
  • рак щитовидной железы;
  • развитие депрессивных состояний;
  • гипогликемия при нарушении противопоказаний.

Наиболее частые побочки:

  • тошнота;
  • рвота;
  • диарея;
  • запор;
  • головокружение;
  • утомляемость.
Основные побочные действия из инструкции «Семавика»Основные побочные действия из инструкции «Семавика»

Негативный опыт

В августе 2023 года в США женщина подала в суд на производителей препаратов с семаглутидом из-за того, что они не предупреждали о риске серьёзных желудочно-кишечных расстройств, которые могут быть вызваны приёмом лекарств.

Среди отзывов, опубликованных на российских сайтах, можно найти сообщения о том, что люди после применения препаратов с семаглутидом страдали болями в желудке, развитием диареи, имели проблемы с месячными. Ещё описываются случаи выпадения волос и потери зубов.

Отзывы к «Семавику»Отзывы к «Семавику»
Отзывы к "Семавику"Отзывы к "Семавику"
Отзывы к «Семавику»Отзывы к «Семавику»
Отзывы к «Семавику». Фото: sprosivracha.com
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