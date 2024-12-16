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Posted 16 декабря, 08:01

Published 16 декабря, 08:01

Modified 16 декабря, 08:02

Updated 16 декабря, 08:02

Белгородский бизнес получит отсрочку по налогам и страховке

Отсрочку по налогам и страховке расширили для белгородского бизнеса

16 декабря 2024, 08:01
Фото: 1MI. Белгородский бизнес получит отсрочку по налогам и страховке
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Новости Белгорода
Правительство РФ решило расширить действие отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для белгородских предпринимателей из сферы агропромышленного комплекса и продовольственного рынка. Оно будет распространяться и на другой бизнес, если с начала СВО на треть снизились доходы.

Теперь мера поддержки распространяется на организации и предпринимателей, которые занимаются лесным и сельским хозяйством, хранением и складированием зерна, охотой, рыболовством и рыбоводством, а также производством пищевых продуктов и напитков, кроме алкогольных.

Для тех, чьи доходы с начала проведения спецоперации снизились более чем на 30%, срок уплаты налогов и страховых взносов перенесут на один год.

С прошлого года такая отсрочка была доступна предпринимателям, которые пострадали от обстрелов ВСУ.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Бизнес#Агропромышленный комплекс#Новости Белгорода#Предприниматели#Страховые взносы#Белгород
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