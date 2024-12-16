Отсрочку по налогам и страховке расширили для белгородского бизнеса

Posted 16 декабря, 08:01
Published 16 декабря, 08:01
Modified 16 декабря, 08:02
Updated 16 декабря, 08:02
Теперь мера поддержки распространяется на организации и предпринимателей, которые занимаются лесным и сельским хозяйством, хранением и складированием зерна, охотой, рыболовством и рыбоводством, а также производством пищевых продуктов и напитков, кроме алкогольных.
Для тех, чьи доходы с начала проведения спецоперации снизились более чем на 30%, срок уплаты налогов и страховых взносов перенесут на один год.
С прошлого года такая отсрочка была доступна предпринимателям, которые пострадали от обстрелов ВСУ.