Отсрочку по налогам и страховке расширили для белгородского бизнеса

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Правительство РФ решило расширить действие отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для белгородских предпринимателей из сферы агропромышленного комплекса и продовольственного рынка. Оно будет распространяться и на другой бизнес, если с начала СВО на треть снизились доходы.