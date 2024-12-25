У катков и остановок: где в Белгороде установили дополнительные укрытия?

Отметим, что в Белгороде в ноябре начали перемещать укрытия из одной части города в другие, где наблюдается увеличенный поток жителей. Так, пару дней назад десять укрытий переместили из северной части города на Харьковскую гору, а в начале декабря туда «переехали» ещё 11 модулей.