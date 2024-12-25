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Posted 25 декабря, 14:19

Published 25 декабря, 14:19

Modified 25 декабря, 14:19

Updated 25 декабря, 14:19

Установка укрытия в Центральном парке

У катков и остановок: где в Белгороде установили дополнительные укрытия?

25 декабря 2024, 14:19
Фото: страница Валентина Демидова. Установка укрытия в Центральном парке

В Белгороде установили ещё три дополнительных укрытия

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Новости Белгорода
В Белгороде продолжают устанавливать дополнительные защитные модули в местах наибольшего скопления людей. Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде в преддверии новогодних праздников устанавливают новые модульные конструкции. Дополнительные укрытия разместили у ледовых дорожек в Центральном парке имени В. И. Ленина, а также у Есенинского катка на Харьковской горе.

Ещё один, третий, модуль решили установить у остановок вблизи Центра народного творчества, где ранее к Новому году украсили фасады советскими рисунками.

Отметим, что в Белгороде в ноябре начали перемещать укрытия из одной части города в другие, где наблюдается увеличенный поток жителей. Так, пару дней назад десять укрытий переместили из северной части города на Харьковскую гору, а в начале декабря туда «переехали» ещё 11 модулей.

Установили и новые, дополнительные конструкции: они появились в центре города.

Куда решили переместить бетонные укрытия из северной части Белгорода?
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#Александра Склярова#Город#Каток#Парк#Новости Белгорода#Ледовый каток#Остановки#Белгород#Валентин Демидов#Модульные укрытия
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