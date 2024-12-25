У катков и остановок: где в Белгороде установили дополнительные укрытия?

Posted 25 декабря, 14:19
Published 25 декабря, 14:19
Modified 25 декабря, 14:19
Updated 25 декабря, 14:19
В Белгороде в преддверии новогодних праздников устанавливают новые модульные конструкции. Дополнительные укрытия разместили у ледовых дорожек в Центральном парке имени В. И. Ленина, а также у Есенинского катка на Харьковской горе.
Ещё один, третий, модуль решили установить у остановок вблизи Центра народного творчества, где ранее к Новому году украсили фасады советскими рисунками.
Отметим, что в Белгороде в ноябре начали перемещать укрытия из одной части города в другие, где наблюдается увеличенный поток жителей. Так, пару дней назад десять укрытий переместили из северной части города на Харьковскую гору, а в начале декабря туда «переехали» ещё 11 модулей.
Установили и новые, дополнительные конструкции: они появились в центре города.