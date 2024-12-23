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Posted 23 декабря, 09:47

Published 23 декабря, 09:47

Modified 23 декабря, 09:47

Updated 23 декабря, 09:47

Украшенное к Новому году учреждение

Обратно в СССР? Здание в Белгороде украсили к Новому году советскими рисунками

23 декабря 2024, 09:47
Фото: Telegram-канал «Культурный регион Белгород». Украшенное к Новому году учреждение

Центр народного творчества в Белгороде украсили советскими рисунками

Сюжет
Новый год
В Белгороде на учреждении культуры разместили животных, нарисованных советскими художниками. Такие рисунки появились на фасаде здания в преддверии Нового года.

На фасаде Центра народного творчества в Белгороде разместили новые экспозиции. Свои места заняли животные, изображённые советскими художниками. Среди них оказались зайцы, белки, медведи и даже Дед Мороз со Снегурочкой. Все рисунки оказались приурочены к Новому году.

Украшенное к Новому году учреждение
Украшенное к Новому году учреждение
Украшенное к Новому году учреждение
Украшенное к Новому году учреждение. Фото: Telegram-канал «Культурный регион Белгород»

Отметим, что Белгород уже закончили украшать к грядущему празднику. На Соборной площади Дед Мороз уже успел зажечь огни на главной ёлке, а на улицах расположили новогодние декорации. Украсили и другие населённые пункты региона, но не все инсталляции белгородцам пришлись по душе.

К Новому году готовы: Белгород полностью украсили к праздникам
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новый год#Фотофакт#Новости Белгорода#Центр народного творчества#Белгород#Новогодние украшения
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