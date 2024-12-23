Обратно в СССР? Здание в Белгороде украсили к Новому году советскими рисунками

Posted 23 декабря, 09:47
Published 23 декабря, 09:47
Modified 23 декабря, 09:47
Updated 23 декабря, 09:47
На фасаде Центра народного творчества в Белгороде разместили новые экспозиции. Свои места заняли животные, изображённые советскими художниками. Среди них оказались зайцы, белки, медведи и даже Дед Мороз со Снегурочкой. Все рисунки оказались приурочены к Новому году.
Отметим, что Белгород уже закончили украшать к грядущему празднику. На Соборной площади Дед Мороз уже успел зажечь огни на главной ёлке, а на улицах расположили новогодние декорации. Украсили и другие населённые пункты региона, но не все инсталляции белгородцам пришлись по душе.