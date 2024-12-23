Обратно в СССР? Здание в Белгороде украсили к Новому году советскими рисунками

Отметим, что Белгород уже закончили украшать к грядущему празднику. На Соборной площади Дед Мороз уже успел зажечь огни на главной ёлке, а на улицах расположили новогодние декорации. Украсили и другие населённые пункты региона, но не все инсталляции белгородцам пришлись по душе.