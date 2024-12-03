В центре Белгорода установили новые укрытия. К чему-то готовятся?

Posted 3 декабря, 10:14
Published 3 декабря, 10:14
Modified 3 декабря, 10:14
Updated 3 декабря, 10:14
В Белгороде разместили дополнительные укрытия. Два из них добавили к уже размещённым двум на Соборной площади.
Ещё три установили в Центральном парке имени В. И. Ленина — всего защитных конструкций на территории насчитывается 10.
Дополнительное укрытие установили и на «Берегах» — у спортивного кластера. Всего на набережной разместили пять защитных модулей.
Ещё одно укрытие перевезут к Есенинскому катку. Когда именно это произойдёт, неизвестно, но власти пообещали сделать это в ближайшее время.
Отметим, что ранее жители Белгорода жаловались на исчезновение укрытий с некоторых остановок. Оказалось, что началась «миграция» конструкций — их решили установить в тех местах, где они наиболее необходимы.