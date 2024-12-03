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Posted 3 декабря, 10:14

Published 3 декабря, 10:14

Modified 3 декабря, 10:14

Updated 3 декабря, 10:14

Укрытие на Соборной площади

В центре Белгорода установили новые укрытия. К чему-то готовятся?

3 декабря 2024, 10:14
Фото: страница Валентина Демидова. Укрытие на Соборной площади

В центре Белгорода разместили ещё шесть укрытий

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Новости Белгорода
Дополнительные укрытия разместили на Соборной площади, в Центральном парке и на набережной «Берега». Ещё одна конструкция должна появиться у Есенинского катка, отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.

В Белгороде разместили дополнительные укрытия. Два из них добавили к уже размещённым двум на Соборной площади.

Ещё три установили в Центральном парке имени В. И. Ленина — всего защитных конструкций на территории насчитывается 10.

Дополнительное укрытие установили и на «Берегах» — у спортивного кластера. Всего на набережной разместили пять защитных модулей.

Ещё одно укрытие перевезут к Есенинскому катку. Когда именно это произойдёт, неизвестно, но власти пообещали сделать это в ближайшее время.

Отметим, что ранее жители Белгорода жаловались на исчезновение укрытий с некоторых остановок. Оказалось, что началась «миграция» конструкций — их решили установить в тех местах, где они наиболее необходимы.

«Миграция» продолжается: почему некоторые укрытия исчезают с остановок Белгорода?
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