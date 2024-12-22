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Posted 22 декабря, 06:53

Published 22 декабря, 06:53

Modified 22 декабря, 06:55

Updated 22 декабря, 06:55

Более 10 защитных модулей в Белгороде перенесли на Харьковскую гору

Куда решили переместить бетонные укрытия из северной части Белгорода?

22 декабря 2024, 06:53
Фото: 1MI.

Более 10 защитных модулей в Белгороде перенесли на Харьковскую гору

Сюжет
Укрытия
Городские власти решили оптимизировать размещение укрытий и отправить менее востребованные конструкции в более опасные районы. Все — на Харьковскую гору. Но гле их установили? Рассказал губернатор.

Бетонные конструкции, которые ранее убрали из северной части города, установили рядом с детскими садами на улицах Спортивная и Костюкова.

Решения по модулям принимают, исходя из «оперативной обстановки и обращений жителей». Эта обязанность возложена на власти города, региональное МЧС и ГОЧС по Белгороду.

Укрытия также убирают с пляжей, так как они там просто не нужны в большом количестве — купальный сезон закрыт. Перемещают в целях оптимизации и капсулы, размещённые на остановках.

При этом дополнительные укрытия в Белгороде всё-таки появляются.

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#Валерия Колесникова#Детский сад#Харьковская гора#Белгород#Улица Костюкова#Улица Спортивная#Укрытия
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