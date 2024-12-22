Куда решили переместить бетонные укрытия из северной части Белгорода?

Posted 22 декабря, 06:53
Published 22 декабря, 06:53
Modified 22 декабря, 06:55
Updated 22 декабря, 06:55
Бетонные конструкции, которые ранее убрали из северной части города, установили рядом с детскими садами на улицах Спортивная и Костюкова.
Решения по модулям принимают, исходя из «оперативной обстановки и обращений жителей». Эта обязанность возложена на власти города, региональное МЧС и ГОЧС по Белгороду.
Укрытия также убирают с пляжей, так как они там просто не нужны в большом количестве — купальный сезон закрыт. Перемещают в целях оптимизации и капсулы, размещённые на остановках.
При этом дополнительные укрытия в Белгороде всё-таки появляются.