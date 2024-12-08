Ёлки, горки и укрытия: в центральном парке Белгорода готовятся к зимним гуляниям

Posted 8 декабря, 15:06
Published 8 декабря, 15:06
Modified 8 декабря, 15:08
Updated 8 декабря, 15:08
До конца текущего года власти обещают закончить третий этап реконструкции центрального парка в Белгороде, но кроме подрядчика, в общественном пространстве работают и другие специалисты. Последние устанавливают в парке украшения к Новому году.
У входной арки уже можно найти украшенное дерево и светящуюся инсталляцию, которая поздравляет белгородцев с Новым годом. Между деревьев и тропинок можно найти и другие конструкции: олени и огромные шишки, они тоже светятся. На площади перед КЦ «Октябрь» появляется ещё одна новогодняя ель. Тут же установили и деревянную горку для катания. Вокруг него поставили ограждения — железный полицейский забор. Здесь же установили три новых укрытия.
Помимо украшений, начали подготавливать и традиционные новогодние развлечения. В парке готовят к открытию ледовые дорожки. Запланировано открытие катка на 14 декабря. Вход будет бесплатным, но за прокат коньков придётся заплатить. Режим работы — с 10:00 до 22:00.