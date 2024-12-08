Ёлки, горки и укрытия: в центральном парке Белгорода готовятся к зимним гуляниям

У входной арки уже можно найти украшенное дерево и светящуюся инсталляцию, которая поздравляет белгородцев с Новым годом. Между деревьев и тропинок можно найти и другие конструкции: олени и огромные шишки, они тоже светятся. На площади перед КЦ «Октябрь» появляется ещё одна новогодняя ель. Тут же установили и деревянную горку для катания. Вокруг него поставили ограждения — железный полицейский забор. Здесь же установили три новых укрытия.