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Posted 8 декабря, 15:06

Published 8 декабря, 15:06

Modified 8 декабря, 15:08

Updated 8 декабря, 15:08

Ёлки, горки и укрытия: в центральном парке Белгорода готовятся к зимним гуляниям

Ёлки, горки и укрытия: в центральном парке Белгорода готовятся к зимним гуляниям

8 декабря 2024, 15:06
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru.
Сюжет
Новый год
Белгород постепенно начинает преображаться к новогодним праздникам. Уже украшают центральный парк, где сейчас проходит реконструкция. Журналист Бел.Ру прошлась по парку в четверг.

До конца текущего года власти обещают закончить третий этап реконструкции центрального парка в Белгороде, но кроме подрядчика, в общественном пространстве работают и другие специалисты. Последние устанавливают в парке украшения к Новому году.

У входной арки уже можно найти украшенное дерево и светящуюся инсталляцию, которая поздравляет белгородцев с Новым годом. Между деревьев и тропинок можно найти и другие конструкции: олени и огромные шишки, они тоже светятся. На площади перед КЦ «Октябрь» появляется ещё одна новогодняя ель. Тут же установили и деревянную горку для катания. Вокруг него поставили ограждения — железный полицейский забор. Здесь же установили три новых укрытия.

Помимо украшений, начали подготавливать и традиционные новогодние развлечения. В парке готовят к открытию ледовые дорожки. Запланировано открытие катка на 14 декабря. Вход будет бесплатным, но за прокат коньков придётся заплатить. Режим работы — с 10:00 до 22:00.

Напомним, что в областной столице в этом году хотят два общественных катка. Первый в центральном парке, а второй — «Есенинский». На Соборной площади покататься будет нельзя. После обстрела 30 декабря 2023 года каток получил серьёзные повреждения.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
Не из-за обстрелов? Ледовый каток не будут в этом году устанавливать в Белгороде
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#Алёна Мальцева#Новый год#Каток#Реконструкция#Украшения#Эксклюзив#Белгород
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