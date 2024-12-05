В Белгороде 11 укрытий перенесли из северной части города на Харгору

Белгородские чиновники решили оптимизировать расположения модульных укрытий в Белгороде. Защитные конструкции будут перераспределять в места, где есть угроза обстрела. Из северной части города, где ни разу не падали осколки и снаряды, укрытия могут перевезти. Вячеслав Гладков объяснил, что наиболее вероятные места для обстрела из РСЗО — это районы Дубового и Харьковской горы в Белгороде.