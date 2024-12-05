В Белгороде 11 укрытий перенесли из северной части города на Харгору

Posted 5 декабря, 06:51
Published 5 декабря, 06:51
Modified 5 декабря, 06:53
Updated 5 декабря, 06:53
Белгородские чиновники решили оптимизировать расположения модульных укрытий в Белгороде. Защитные конструкции будут перераспределять в места, где есть угроза обстрела. Из северной части города, где ни разу не падали осколки и снаряды, укрытия могут перевезти. Вячеслав Гладков объяснил, что наиболее вероятные места для обстрела из РСЗО — это районы Дубового и Харьковской горы в Белгороде.
Кроме того, в таком количестве уже не нужны укрытия на пляжах, ведь купальный сезон давно закрыт. Редакция Бел.Ру обратилась в мэрию Белгорода, чтобы узнать, сколько модулей уже перенесли и кто решает, где безопаснее и наоборот.
В администрации сообщили, что успели перенести 11 конструкций. План и перечень по изменению составили совместно с мэрией, МЧС по Белгородской области и управлением ГОЧС Белгорода. Их усилиями появился список «наименее востребованных сборно-монолитных железобетонных конструкций для перемещения с северной части города на территорию Харьковской горы».
На вопрос о том, будут ли на месте, откуда забрали укрытие, устанавливать блоки ФБС, ответили, что в планах такого нет.