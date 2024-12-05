bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 06:51

Published 5 декабря, 06:51

Modified 5 декабря, 06:53

Updated 5 декабря, 06:53

В Белгороде 11 укрытий перенесли из северной части города на Харгору

В Белгороде 11 укрытий перенесли из северной части города на Харгору

5 декабря 2024, 06:51
Фото: bel.ru.
Сюжет
МЧС
Недавно белгородские чиновники объявили, что укрытия из более безопасных районов будут перевозить туда, где вероятность атаки выше. Журналисты Бел.Ру узнали у мэрии подробнее о перестановках и появится ли замена модулям.

Белгородские чиновники решили оптимизировать расположения модульных укрытий в Белгороде. Защитные конструкции будут перераспределять в места, где есть угроза обстрела. Из северной части города, где ни разу не падали осколки и снаряды, укрытия могут перевезти. Вячеслав Гладков объяснил, что наиболее вероятные места для обстрела из РСЗО — это районы Дубового и Харьковской горы в Белгороде.

Кроме того, в таком количестве уже не нужны укрытия на пляжах, ведь купальный сезон давно закрыт. Редакция Бел.Ру обратилась в мэрию Белгорода, чтобы узнать, сколько модулей уже перенесли и кто решает, где безопаснее и наоборот.

В администрации сообщили, что успели перенести 11 конструкций. План и перечень по изменению составили совместно с мэрией, МЧС по Белгородской области и управлением ГОЧС Белгорода. Их усилиями появился список «наименее востребованных сборно-монолитных железобетонных конструкций для перемещения с северной части города на территорию Харьковской горы».

На вопрос о том, будут ли на месте, откуда забрали укрытие, устанавливать блоки ФБС, ответили, что в планах такого нет.

В центре Белгорода установили новые укрытия. К чему-то готовятся?
Узнать подробнее
Читайте также:
Куда бежать при обстреле: в Белгороде сделали приложение с картой укрытий«Миграция» продолжается: почему некоторые укрытия исчезают с остановок Белгорода?Оптимизация добралась и до укрытий: с остановки в Белгороде «пропало» убежище
#Алёна Мальцева#МЧС#Эксклюзив#Белгород#Модульные укрытия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика